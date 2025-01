Mara Venier conduce la nuova puntata di "Domenica In" del 19 gennaio: gli ospiti in studio e il ritorno di Rocío Muñoz Morales

Fonte: IPA Mara Venier

Domenica 19 gennaio Mara Venier torna su Rai1 con una nuova imperdibile puntata di Domenica In. A partire dalle 14,00, il salotto più amato dagli italiani si riempirà di ospiti straordinari e momenti da non perdere. E, visto che manca poco alla prima serata del Festival di Sanremo, la conduttrice veneta apre con il consueto talk dedicato alla kermesse più importante d’Italia.

Domenica In, le anticipazioni del 19 gennaio

Con l’avvicinarsi del Festival di Sanremo, Mara Venier dedica un ampio spazio alla storia dell’evento tv per eccellenza, e lo fa con un talk che vedrà protagonisti alcuni grandi nomi legati alla manifestazione canora. In studio ci saranno Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Wilma Goich e i Cugini di Campagna. Non solo: Pierdavide Carone, Valerio Scanu e Antonella Bucci direttamente da Ora o mai più, tornato su Rai1 con la conduzione di Marco Liorni. A rendere ancora più vivace la discussione ci penseranno due opinionisti d’eccezione: Marino Bartoletti, grande esperto di Sanremo, e Alba Parietti.

E ancora, Patrizia Mirigliani, figlia del leggendario Enzo Mirigliani, storico patron di Miss Italia, sarà ospite di Mara Venier per raccontare la storia della loro famiglia e del concorso di bellezza che ha segnato la storia del nostro Paese. Sarà l’occasione per esplorare il dietro le quinte di Miss Italia e per conoscere meglio una figura che ha lavorato con passione per portare avanti un’eredità importante. Ci sarà anche spazio per parlare del rapporto con suo figlio, Nicola Pisu, che anni fa aveva denunciato per salvarlo dalla schiavitù della tossicodipendenza.

Gli altri ospiti

Nel salotto di Mara arriverà anche Rocío Muñoz Morales, attrice e conduttrice amata dal pubblico italiano. La compagna di Raoul Bova si racconterà con sincerità, parlando della sua carriera nel mondo del cinema e della televisione, ma anche della sua vita privata, arricchita da due splendide figlie: Luna e Alma. Torna anche Renzo Arbore. L’artista, impegnato su Rai2 con il programma Come Ridevamo insieme a Gegè Telesforo, parlerà della sua nuova avventura televisiva che celebra la storia della comicità italiana. Ma non solo: Arbore condividerà anche il suo impegno per la Onlus Lega del Filo d’Oro, una causa a cui è profondamente legato.

A chiudere la puntata ci penserà Francesco Giorgino, Direttore dell’Ufficio Studi Rai e conduttore di XXI secolo. Giorgino presenterà il suo nuovo libro, Giubilei, edito da Rai Libri. Sarà un’occasione per scoprire di più su questo lavoro che approfondisce i temi dei grandi eventi religiosi e del loro impatto sulla società, soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti sacri con l’Anno Santo, aperto il 23 dicembre 2024 da Papa Francesco.

Dove e quando vedere la puntata

Non dimenticate di sintonizzarvi su Rai 1 domenica 19 gennaio a partire dalle 14,00 per questa nuova puntata di Domenica In. E se per caso vi perdete qualche momento, ricordate che tutte le puntate del programma sono disponibili su RaiPlay, così potrete rivederle quando e dove preferite. Il programma, come di consueto, vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie i tanti commenti lasciati dagli utenti durante la messa in onda. Lo show è visibile in contemporanea sulla piattaforma RaiPlay.