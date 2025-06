Re Carlo, il cancro incurabile e la provocazione di Meghan Markle: inorridito dal video

Fonte: Getty Images Meghan Markle

Re Carlo sarebbe stato addirittura “inorridito” dal video postato da Meghan Markle sul suo profilo Instagram dove twerka col pancione. Gli esperti sostengono che si tratta di una strategia studiata a tavolino dalla Duchessa del Sussex per provocare il Sovrano e per aumentare le visualizzazioni del suo profilo Instagram, dato che ora è diventata una influencer.

Re Carlo inorridito da Meghan Markle

Mentre Re Carlo si accinge a festeggiare il suo compleanno pubblico, il Trooping the Colour, il prossimo 14 giugno, subisce una serie di provocazioni da parte di Harry e Meghan Markle. Nei primi dieci giorni di giugno, Sua Maestà è stato letteralmente bersagliato dai Duchi del Sussex, in conseguenza delle loro sparate, a cominciare dall’intervista bomba di Harry, per proseguire con foto e video condivisi da Meghan sul suo profilo Instagram.

Sicuramente la mossa più eclatante è stata quella di pubblicare sui social il video privatissimo in cui Meg al termine della seconda gravidanza e Harry improvvisano un balletto per indurre il parto. La clip è stata uno choc per il Palazzo, al punto che si è cominciato a temere che Lady Markle aspettasse un terzo figlio. Ma per ora non è arrivata nessuna conferma (né alcuna smentita per essere sinceri).

Una fonte vicina al Sovrano ha dichiarato che Carlo era inorridito dopo aver visto il video di Meghan. Non solo perché si tratta di immagini molto private, ma anche perché la Duchessa balla in un modo definito sconveniente.

L’esperta reale Jennie Bond lo ritiene un “video sorprendente sotto ogni punto di vista” e ha ipotizzato quale potesse essere stata la reazione di Re Carlo davanti a quelle immagini. “Le ore prima del parto sono tra le più personali, intime e private nella vita di ogni coppia. E le donne hanno perfettamente il diritto di fare ciò che desiderano per superare l’attesa e il dolore. Partorire è una cosa seria, e qualsiasi cosa che possa alleggerire l’atmosfera è benvenuta”.

E ha proseguito: “Tuttavia, condividere quelle scene con il mondo è assolutamente bizzarro e, a mio avviso, toglie tutta la magia del momento. Non riesco a immaginare perché abbia scelto di pubblicarle”.

Re Carlo, la strategia da influencer di Meghan Markle

In molti ritengono che Meghan abbia condiviso quel video per provocare Carlo e la Famiglia Reale, magari inducendoli a rilasciare qualche dichiarazione. Così, lei e Harry avrebbero avuto la possibilità di attaccare le loro parole, anche quelle più distensive. Ma ovviamente Carlo non è caduto in questo tranello.

Secondo altri, come l’esperta reale Bronte Coy, si tratta più semplicemente di una strategia di marketing. Meghan ora fa l’influencer e ha bisogno che i suoi profili social vengano visto da più persone possibili.

“Ci sono persone che guardano quello che fa. Questo è direttamente correlato, suppongo, alle vendite che sta ottenendo e agli occhi che sono puntati sul suo show Netflix e che visitano il suo sito web, come sempre. Ovviamente è stato molto difficile da guardare [il video dove twerka ndr], è stato piuttosto imbarazzante, ma sta facendo notizia”. E questo sarebbe l’obiettivo principale di Meghan.

La Duchessa del Sussex sapeva l’effetto che un tale video avrebbe avuto sul suo profilo, anche perché lei non è una semplice vip, è pur sempre imparentata con la Famiglia Reale britannica. E nessuno si aspetterebbe da un parente del Re un tale comportamento.

Re Carlo, indiscrezioni sulla sua salute

Intanto, circola indiscrezioni sulla salute di Carlo. Si dice che il Re abbia un cancro incurabile. In effetti, fonti vicine a Palazzo hanno dichiarato che il Sovrano sta cercando di tenere sotto controllo la malattia, implicitamente affermando che al momento non c’è modo di debellarla. Ma questo non significa necessariamente che stia per morire.