Lulù Selassié rompe il silenzio dopo la rottura con Manuel Bortuzzo: la sua versione

GF Vip 6: il cast ufficiale

La coppia più amata del GF Vip 6 si è lasciata dopo un solo mese: Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno interrotto la loro love story nata durante il reality, ma i due danno versioni discordanti. Dopo il comunicato Ansa rilasciato dall’ex nuotatore, la Principess dice la sua sui social, scaricandosi ogni colpa e insinuando che sia stata l’interferenza di qualcun altro a far finire la loro relazione.

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: la versione di lei sulla rottura

“In questo mese dal termine GF Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non ci possono più essere superate purtroppo ci abbiamo provato ma non è possibile continuare. Rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale.” Così l’ex nuotatore Manuel Bortuzzo ha annunciato la fine della storia con Lulù Selassié.

Dunque prima con delle stories Instagram poi con comunicato Ansa l’ex nuotatore annunciato in maniera fredda e imprevista la rottura con la Princess, conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip. Non si è fatta attendere la risposta di Lulù che assicura di aver scoperto l’ufficialità della fine della loro relazione proprio attraverso quel famoso comunicato stampa dal quale lo hanno saputo tutti gli altri. È stata proprio lei a far chiarezza su Instagram sull’accaduto.

“Avrei tanto voluto evitare di arrivare fino a questo” punto scrive sui social “ma mi sento costretta a farlo per tutelare me stessa e la mia famiglia”. In queste settimane, chiarisce la ragazza, sono state pubblicate tante fake news sulla loro coppia e lei ha saputo della fine ufficiale del loro rapporto come tutti gli altri.

“Certo, è facile dare la colpa a me e al mio carattere” scrive amareggiata la ragazza che precisa “io a differenza di altri mi sono mostrata per quello che sono dentro e fuori la casa. Non è per colpa del mio carattere che ci siamo divisi.” Quindi la principessa spiega che non è precisamente per differenze di carattere alle quali allude Manuel che la storia è arrivata al capolinea, ma per altre motivazioni esterne.

Franco Bortuzzo: è lui il motivo della rottura?

Fin dal suo ingresso nella casa Manuel è stato monitorato dal signor Franco Bortuzzo, suo padre che, in troppe situazioni, si è intromesso nelle dinamiche di gioco del ragazzo e nelle relazioni che aveva all’interno della casa. Soprattutto Franco non ha mai digerito la relazione con Lulù, mettendosi contro questa love story fin dal primo momento con dichiarazioni anche pesanti contro la ragazza. Sarà stato lui uno dei motivi, se non quello principale, della separazione?

“Sin da quando era all’interno della casa il padre di lui” specifica la ragazza sui social “non ha mai mostrato simpatia e belle parole nei miei confronti. Mi aspettavo che nella vita reale sarebbe stato diverso e che avrebbe dimostrato rispetto e sincerità, cosa che non c’è mai stata”.

Riguardo al presunto unfollow sui social la Princess precisa che lei e sua sorella Clarissa non sono state unfollowate dal signor Franco, ma erano state proprio loro a bloccarlo per motivi che adesso non hanno intenzione di divulgare. Insomma una relazione tra due persone adulte interrotte per un padre forse troppo premuroso, o troppo impiccione nella vita del figlio e che spera per lui qualcosa di ben diverso.