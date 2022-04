GF Vip, perché Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono lasciati: l’annuncio ufficiale

GF Vip 6: il cast ufficiale

Ci hanno fatto sognare al GF Vip 6. La loro storia d’amore ha incantato il pubblico, oltre qualsiasi dubbio: Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo sono stati un simbolo della sesta edizione, condotta da Alfonso Signorini e poi vinta proprio da Jessica Selassié. Ma l’amore che c’era nella Casa non ha trovato riscontro nella vita reale: almeno queste sono state le parole di Bortuzzo, con cui ha ufficializzato la fine del legame che lo univa alla Principessa.

GF Vip, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono lasciati

“In questo mese dal termine del GF Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori”. Poche parole, ma significative: così Bortuzzo ha deciso di dare l’annuncio ufficiale della rottura con Lulù, riportato da Ansa, spiegando anche i motivi per evitare congetture da parte dei fan. “Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del GF rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale“.

Anche Lulù Selassié ha sostenuto che la notizia è vera e ha confermato la rottura. Rispetto a Manuel, tuttavia, ha voluto aggiungere alcune informazioni, facendo un chiaro riferimento a “terze persone che hanno purtroppo interferito nel rapporto. Si sono messi in mezzo e hanno sempre cercato di metterci contro”.

Una storia d’amore spesso “ostacolata”

L’inizio del legame tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè non è stato dei più rosei, in realtà. Dentro la Casa del GF Vip, Manuel ha espresso più volte alcune titubanze, e si è spesso allontanato da lei. Poi, però, come nelle favole, è scattata la magia. Sono stati enormemente amati e seguiti dal pubblico e, dopo la fine del reality, i progetti c’erano, in effetti. Dalla convivenza alla voglia di metter su famiglia insieme – Lulù ha ammesso di desiderare molti bambini – purtroppo si è giunti a voler mettere un punto alla storia. E, stando alle indiscrezioni, già da tempo la coppia non era più unita come prima.

I problemi tra Lulù e Franco Bortuzzo, il papà di Manuel

Inizialmente sembrava che tutto stesse andando per il verso giusto. Non poco tempo fa, tuttavia, Lulù ha scelto di non seguire più su Instagram il papà di Manuel, Franco Bortuzzo. Ed è stata sempre Lulù a parlare di terzi incomodi e del rapporto difficile con l’ex suocero. “Per me non è obbligatorio avvicinarsi ad una persona se non vi capite, sono vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere amichevole ma se vedo un atteggiamento di chiusura non mi sento accettata e mi dispiace”.

C’era ancora il desiderio di far funzionare le cose: “Stiamo programmando di cambiare casa perché lui abita con il padre, che è al piano di sopra”. Purtroppo, però, alla fine il legame non è sopravvissuto al reality. Rimane ovviamente l’affetto che li ha legati, ma soprattutto la forza che ci hanno messo nel tentativo di andare comunque avanti.