GF Vip, Manuel Bortuzzo e i primi pensieri lontano da Lulù (che ci commuovono)

La sua uscita dal Grande Fratello Vip era stata annunciata, Manuel Bortuzzo con il prolungamento del reality non avrebbe potuto continuare nel suo percorso. A fornire le ragioni era stato il padre, che aveva spiegato che il nuotatore era molto dimagrito nelle ultime settimane, aveva perso massa muscolare, da qui la necessità di tornare ai suoi allenamenti per poter tornare in forma.

Il suo percorso nella casa più spiata di Italia è stato importante, segnato anche dall’amore. Con Lulù non è sempre stato semplice, soprattutto all’inizio non è stato tutto rosa e fiori. Ma nell’ultimo periodo qualcosa è cambiato ed è sbocciato un sentimento importante, che ha emozionato dentro e fuori la casa. Ed è stato proprio Manuel Bortuzzo, uscito dalla casa del GF Vip, a volere esternare i suoi pensieri più profondi affidandoli a Instagram. Ne è venuta fuori una vera e propria lettera d’amore che ci fa commuovere.

Manuel Bortuzzo e i primi pensieri lontano da Lulù

Due scatti che li ritraggono mentre si baciano e si abbracciano. E se non ci fossero le parole, già da questi emerge il profondo sentimento che in questi mesi hanno costruito Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Ma lui le ha volute accompagnare con una lettera scritta con il cuore, capace di commuovere e di toccare nel profondo. Non solo la sua compagna, ma anche dei tanti fan che, nel corso della permanenza nella casa dei due, hanno fatto sin da subito il tifo per loro.

Manuel, infatti, ha scritto: “Sono qui con il telefono in mano da non so neanche quanto a cercare le parole giuste da scrivere e non le trovo, forse non le voglio trovare? Forse vorrei solo dirti grazie, dirti che ti amo e che mi manchi già da morire. Cosa siamo stati? Di tutto… nel bene e nel male quello che conta è che siamo stati veri. Sarà impossibile colmare il vuoto che ho dentro, quello spazio dentro me che solo tu riempi così bene… ascolterò questo silenzio e in lui troverò i nostri ricordi le nostre parole nel quale rivivere il nostro mondo. Sei vita Lulù, la mia.”.

E questi pensieri hanno toccato il cuore dei fan, soprattutto di quelli che li hanno visti veri lungo tutto il percorso fatto nel reality. Un percorso a volte tortuoso, ma che li ha portati a trovare uno nell’altra sentimenti importanti, unici e speciali.

Manuel Bortuzzo e l’amicizia con Montano

Dei legami stretti da Manuel Bortuzzo nella casa del GF Vip è stato profondo anche quello costruito con Aldo Montano, che proprio sotto queste parole ha voluto commentare: “Benvenuto a bordo tesoro”. Un’amicizia vera, unica, che ha illuminato questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. E che potrebbe essere riassunta nelle parole che Aldo Montano ha scritto per Manuel e che ha condiviso sul suo profilo Instagram.

“Caro Manuel, Ieri sera mi sono davvero mancate le parole ! Volevo solo abbracciarti forte e rivederti a casa!

Adesso hai la tua vita da riprendere in mano, hai da raggiungere tanti obbiettivi e devi cercare di trasformare la tua serenità in felicità. All’interno della Casa del GF hai trovato amore e amicizia ed hai capito che puoi riuscire a fare tante cose che prima ti facevano paura. Porta con Te tutto ciò che di buono hai trovato in quest’esperienza e usa le cadute e ciò che di negativo c’è stato come lezione di vita.

Forza Manuel, ieri varcando quella porta rossa hai aperto un nuovo capito lo della tua vita, tutto da scrivere !

Io sarò al tuo fianco”.

Amore, amicizia e grandi insegnamenti, forse sono proprio queste le tre parole che potrebbero raccontare il percorso che Manuel Bortuzzo ha compiuto all’interno del GF Vip. Un percorso che gli ha fatto conquistare il cuore dei telespettatori.