Manuel Bortuzzo a Verissimo, Luisella Costamagna furiosa: “Una scorrettezza”

Fonte: IPA Manuel Bortuzzo e Luisella Costamagna

Manuel Bortuzzo ha scelto Verissimo per raccontare gli ultimi sviluppi della sua diatriba con Lulù Selassié, condannata per stalking nei confronti del giovane nuotatore. Una scelta che non è particolarmente piaciuta a Luisella Costamagna, la conduttrice di Tango, che è sbottata sui social.

Manuel Bortuzzo e l’attacco di Luisella Costamagna

Domenica 27 aprile, Manuel Bortuzzo sarà di nuovo ospite di Silvia Toffanin: a Verissimo racconterà le ultime vicende della sua vita, dai suoi successi in carriera fino al caso in cui è coinvolto come parte lesa perché l’ex fidanzata Lulù Selassiè è stata prima accusata e poi condannata per stalking nei suoi confronti.

Luisella Costamagna non ha preso bene questa scelta perché poco tempo fa lo sportivo aveva declinato l’invito nella sua trasmissione Tango. Tra l’altro poche ore prima dell’inizio della puntata, mandando così su tutte le furie la giornalista.

“Mi è stato comunicato ieri alle 15, a intervista pronta, che non se la sentiva di venire. Nessuna scelta Rai di non mandarlo in onda”, aveva fatto sapere la Costamagna sui social. E ora sempre su X Luisella ha espresso tutto il suo risentimento dopo aver scoperto che Bortuzzo sarà ospite a Verissimo.

“Quindi a Tango non se la sentiva di parlare, e adesso sì? Tutte le scelte sono legittime, per carità, ma dare buca a un programma a due ore dalla registrazione, dopo un impegno preso da più di un mese, è e resta una SCORRETTEZZA“, ha scritto senza mezzi termini l’ex vincitrice di Ballando con le Stelle.

Un attacco frontale al quale Manuel Bortuzzo non ha voluto, per il momento, rispondere. Molti follower di Lulù Selassié hanno invece consigliato Luisella Costamagna ad invitare l’ex gieffina per poter ascoltare anche un’altra versione della storia. Ad oggi nessuno ha ancora dato spazio all’influencer in televisione.

La versione di Lulù Selassié

“Ho toccato il fondo della disperazione”, con queste parole Lucrezia Selassié aveva rotto il silenzio su Instagram dopo la condanna con pena sospesa a un anno e otto mesi per stalking nei confronti di Manuel Bortuzzo. Dopo essere stata accusata, era intervenuta sui social per provare a raccontare la sua verità.

“Ho sopportato, per amore, il peso di calunnie non solo dal mio partner, ma anche da chi ha saputo manipolare la realtà, costruendo menzogne ai miei danni. Oggi mi trovo di fronte a una condanna che, seppur difficile da affrontare, non spegne la mia determinazione. Cammino a testa alta, consapevole che la giustizia non si esaurisce in un singolo verdetto, ma è un processo in continua evoluzione. E io continuerò a lottare, non solo per la mia verità, ma per la verità assoluta”, aveva detto l’ex concorrente del Grande Fratello.

“Negli ultimi mesi ho affrontato il periodo più buio della mia vita. Ho visto persone prendere posizione contro di me senza conoscere i fatti, fidandosi ciecamente di chi ha costruito il mio dolore con le proprie bugie – aveva aggiunto la Selassié – Ma ho visto anche chi ha continuato a credere in me, nella mia forza e nell’integrità della persona che sono. Ma ciò che più mi ha distrutta non è stato solo il tradimento, non solo l’inganno e la menzogna”.

“La delusione più grande l’ho provata verso me stessa. Mi sono ritrovata intrappolata in una realtà che non avevo scelto, a portare sulle spalle un peso che nessuno dovrebbe sopportare. Sono una giovane donna che si è trovata sola, sommersa da un’ondata di dolore troppo grande, troppo feroce, troppo ingiusto”.