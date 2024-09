Fonte: IPA Beatrice Luzzi

Al Grande Fratello, un anno dopo. La partecipazione di Beatrice Luzzi all’edizione 2023 del reality di Canale5 ha lasciato il segno, senza dubbio in Alfonso Signorini, che l’ha voluta al suo fianco come seconda opinionista della stagione al via dal 16 settembre. Il posto di Cesara Buonamici è però salvo e conservatissimo: per la direttrice ad personam del Tg5, si tratta di una grande conferma dopo l’ottima prova del debutto.

Il ruolo di Beatrice Luzzi al Grande Fratello

Come anticipa Davide Maggio, per Beatrice Luzzi si apre una nuova opportunità all’interno del cast del Grande Fratello. Sono stati in molti a considerarla come la vincitrice morale della passata edizione e, ora, arriva il ruolo per il quale l’avrebbe fortemente voluta il conduttore Alfonso Signorini. Dopotutto, non ha mai nascosto di avere un debole per lei e per la sua intelligenza brillante: adesso le sue idee possono essere messe al servizio del pubblico e, nel suo nuovo ruolo di opinionista, può dire la sua sull’avventura che i nuovi concorrenti sono pronti a iniziare dal 16 settembre.

Al suo fianco, nella seconda poltrona allestita per la stagione 2024, torna Cesara Buonamici. La giornalista del Tg5 aveva esordito appena un anno fa dimostrando da subito come la scelta di Pier Silvio Berlusconi fosse azzeccata. La conferma è arrivata praticamente in maniera naturale, certamente grazie alla disponibilità della diretta interessata, mentre sul comparto social dovrebbe tornare Rebecca Staffelli.

I primi concorrenti ufficiali

Intanto, il profilo social ufficiale della trasmissione ha iniziato a rilasciare i primi nomi dei concorrenti ufficiali. La prima puntata è infatti alle porte e il pubblico non aspetta altro se non di conoscere i personaggi scelti per la nuova edizione che, nella struttura, sarà del tutto simile a quella passata. La prima eccezione è sicuramente quella delle opinioniste, che tornano a essere due dopo l’era Berti-Bruganelli, mentre l’assetto del reality resta invariato.

A varcare la Porta Rossa è senza dubbio Jessica Morlacchi, cantante ed ex Gazosa nonché volto conosciuto di diversi programmi Rai tra cui Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e Ora o mai più di Amadeus, show ideato da Carlo Conti che prometteva una seconda opportunità a una lunga serie di artisti “dimenticati”. Al suo nome si aggiunge quello di tre grandi icone di Non è la Rai: stiamo parlando di Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo. Tre donne che gareggiano come un solo concorrente ma che potrebbero dividersi nei lunghi mesi dedicati allo show.

Tanti ancora i partecipanti che rimangono nella più ristretta cerchia delle indiscrezioni e che attendono ancora di essere confermati. Tra questi Clayton Norcross, un tempo Thorne Forrester in Beautiful, e Iago Garcia, il cattivo de Il Segreto e già vincitore di Ballando con le stelle. A questi si aggiungono i nomi di Luca Calvani e Javier Martinez. Nei prossimi giorni, ogni mistero sarà svelato anche se non è escluso che Alfonso Signorini possa tenere per sé le ultime carte importanti per rendere più accattivante la diretta del lunedì, com’è ormai da tradizione. E ormai manca davvero pochissimo.