Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro a Beatrice Luzzi che replica allo scivolone di Signorini

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'Oro a Beatrice Luzzi

Per chi segue il Grande Fratello non è passata inosservata la “battutaccia” che Alfonso Signorini ha rivolto a una delle sue opinioniste, Beatrice Luzzi, a sua volta ex gieffina. Proprio per via di alcuni momenti della scorsa edizione di cui è stata protagonista, il conduttore si è lasciato andare a una considerazione che Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, ha voluto commentare con la diretta interessata alla quale, immancabilmente, ha consegnato un Tapiro d’Oro “a tema”.

La frase incriminata di Alfonso Signorini

Si parlava ancora una volta della presunta liaison tra Shaila Gatta e Javier Martinez in quel del Grande Fratello e di comportamenti che – non lo ha mai nascosto – non erano piaciuti a Beatrice Luzzi, nuova opinionista del reality di Canale 5.

Dopo aver mandato in onda un video dei due giovani concorrenti, molto vicini sotto alle coperte, Alfonso Signorini aveva deciso di interpellarla direttamente, ma in modo piuttosto malizioso: “C’è un’esperta del genere che magari potrebbe darvi qualche consiglio: Beatrice. Che mi guarda con un’aria che mi vorrebbe ammazzare… Ma tu sei un’esperta di piumoni, Beatrice”. A quel punto l’opinionista dalla rossa chioma si era limitata a guardarlo, in silenzio.

Intanto sui social se n’è parlato, eccome. E, come sempre, il pubblico si è diviso tra chi ha apprezzato l’ironia pungente del conduttore e chi, al contrario, non ha affatto gradito la “battutaccia” di Signorini, considerandola un vero scivolone, per usare un eufemismo.

Il Tapiro d’Oro “trapuntato” a Beatrice Luzzi

Alla luce di quanto accaduto, Valerio Staffelli ha deciso di intercettare la Luzzi per discutere con lei su quanto accaduto nello studio del Grande Fratello. E poteva mancare il consueto Tapiro d’Oro? Ovviamente no, stavolta in una versione “trapuntata” a tema con lo spiacevole episodio.

Il servizio in onda nella puntata del 17 ottobre, come sempre a partire dalle 20.30, mostra l’incontro tra l’opinionista e l’inviato di Striscia la Notizia, tornando sulla infelice definizione di Signorini che – chi ha seguito lo scorso GF lo sa – si riferiva ad alcuni momenti che hanno visto protagonista la Luzzi in presunti atteggiamenti “intimi” sotto le coperte con Giuseppe Garibaldi, al quale si era molto avvicinata nel corso dell’edizione. Molti utenti social, attentissimi e dalla memoria di ferro, hanno fatto notare però che il video incriminato riguardava un altro concorrente del reality, Vittorio Menozzi.

“Secondo me il vero esperto è lui – ha commentato l’opinionista ai microfoni di Striscia -. Sono sicura che Alfonso l’ha fatto con leggerezza, però io sono una signora e c’erano anche i miei figli in studio”. Poi sulla presunta intimità con Garibaldi: “Non è successo niente sotto al piumone!”

Ciliegina sulla torta, Beatrice Luzzi ha colto l’occasione per lanciare una stilettata ad Alfonso Signorini: “Quando ho visto il Tapiro in braccio ad Alfonso e Cesara Buonamici ho pensato che fosse il loro bimbo. Me l’hanno fatta pagare“, ha detto riferendosi alla precedente statuetta consegnata al conduttore.