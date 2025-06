Isola dei Famosi anticipazioni del 16 giugno, arriva una nuova opinionista

Fonte: IPA Simona Ventura e Veronica Gentili

Lunedì 16 giugno 2025. Una data da segnare sul calendario per gli appassionati dell’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 che, tra ritiri improvvisi, scontri accesi e strategie, continua a tenere il pubblico incollato allo schermo. A condurre la diretta, ancora una volta, Veronica Gentili: impeccabile, lucida, ma sempre brava a cogliere la tensione del momento. E se la 19ª edizione ha vissuto finora momenti altalenanti, oggi la scena cambia ancora. A movimentare lo studio, arriva una nuova opinionista: Selvaggia Lucarelli.

Isola dei Famosi, anticipazioni del 16 giugno

Era l’inizio degli anni Duemila quando Selvaggia Lucarelli faceva il suo debutto come opinionista nel mondo appena scoperto dei reality. Oggi, con anni di televisione ed esperienza alle spalle, torna per una sera a commentare le dinamiche di un programma che, nonostante le difficoltà, resiste. La notizia è arrivata direttamente da lei, attraverso un post su Instagram che non ha tardato a scatenare curiosità e previsioni.

Il suo sguardo puntuale e mai scontato potrebbe infatti cambiare il ritmo della serata, di certo con un punto di vista inedito e critico sui naufraghi e sulle loro mosse, in particolare in un momento in cui il gioco è sempre più serrato. Un ritorno a sorpresa, il suo, che ha il sapore della chiusura di un cerchio e che aggiunge pepe a una puntata già delicata per il destino di alcuni concorrenti.

Chi rischia l’eliminazione

Tre nomi, tre storie e tre visioni del gioco agli antipodi: Chiara Balistreri, Mirko Frezza e Teresanna Pugliese sono i naufraghi in nomination. Le dinamiche che hanno portato a questo trio riflettono lo stato d’animo di un gruppo sempre più teso, in cui le alleanze si fanno e si disfano nel giro di poche ore. Chiara, finita al televoto per scelte a tratti opache, affronta il pubblico dopo un percorso sottotraccia ma tenace. Mirko, più defilato nelle prime settimane, ha mostrato ora un volto più battagliero, attirandosi però qualche antipatia. Teresanna, da sempre figura carismatica, paga forse la sua forte personalità.

Il televoto sarà impietoso perché uno solo potrà continuare il viaggio sull’Isola. E mentre il gruppo in Honduras si stringe, il timore dell’eliminazione si fa sempre più concreto.

L’Ultima Spiaggia

Mentre in diretta si consuma la tensione, lontano dagli occhi del gruppo, Paolo Vallesi e Jasmin Salvati resistono sull’Ultima Spiaggia. Dopo l’eliminazione, entrambi hanno scelto di restare, in un ambiente ancora più ostile, lontano da tutto e da tutti. Una scelta che dice molto del loro carattere e della voglia di riscatto, ma che tiene anche viva una sottotrama fondamentale dell’Isola dei Famosi che è sempre quella della seconda possibilità.

Il reality show si avvia inoltre verso una conclusione anticipata, prevista per mercoledì 2 luglio, con un ritmo serrato che non lascia spazio a pause. La puntata di questa sera è la prima di un doppio appuntamento settimanale pensato per recuperare il tempo perso e tenere alta la tensione fino alla fine. E anche se gli ascolti non sono stati sempre all’altezza delle aspettative, l’Isola dei Famosi continua a generare dibattito e appassionare. Come ogni buon reality sa fare.

Quando e dove vedere L’Isola dei Famosi

La nuova puntata di Isola dei Famosi va in onda il 16 giugno, in prima serata, su Canale5 e dopo il consueto appuntamento con Paperissima Sprint. Il reality è trasmesso in contemporanea su Mediaset Infinity e sui social, attraverso le clip pubblicate sulle pagine ufficiali dedicate al programma.