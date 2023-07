Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid questa volta fanno sul serio: “Stanno insieme”

La stampa statunitense ne è più che convinta: Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid stanno insieme. L’attore e la modella sono stati fotografati ancora una volta uno al fianco dell’altra, durante un romantico weekend negli Hamptons. Si parla da tempo di una frequentazione tra i due, ma adesso ci sarebbero tutte le prove di una storia.

Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid: “Sono una coppia”

Sono stati immortalati di nuovo insieme, e pare che adesso facciano coppia fissa: per la stampa d’oltre oceano Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid hanno una relazione. È stato il sito di gossip Page Six a pizzicarli uno al fianco dell’altra durante un weekend negli Hamptons.

“Stanno insieme“, ha riferito una fonte alla testata statunitense, rivelando di averli visti festeggiare per un romantico fine settimana a Long Island. “Tra loro c’era una palpabile sintonia“, ha spiegato l’insider. “Dal modo in cui chiacchieravano, si percepiva l’energia“.

La supermodella e il divo di Hollywood avrebbero trascorso due sere di seguito in compagnia l’uno dell’altra: prima sono stati ospiti del party del guru della tecnologia David Rosemberg, a Bridgehampton; la sera successiva avrebbero partecipato con alcuni amici alla festa del 4 luglio organizzata dal fondatore di Tao Group, Marc Packer.

Da tempo si vocifera che tra i due ci sia una relazione (mai confermata né smentita dai diretti interessati): dopo le foto scattate nel settembre 2022 che li immortalavano vicini mentre si accarezzavano, ormai non sembrano esserci più dubbi sul loro legame.

DiCaprio e Gigi Hadid, la relazione andrebbe avanti da quasi un anno

Dopo la fine della storia d’amore con Camila Morrone, lo scorso settembre si è cominciato a vociferare che tra l’attore di Hollywood e la top model ci fosse una storia. A mostrare le prime immagini della coppia insieme era stato il Daily Mail, che li aveva pizzicati a New York in atteggiamenti decisamente intimi.

Ai tempi, anche secondo Page Six i due avevano cominciato a frequentarsi, anche se con i piedi di piombo: l’intenzione era quella di “andarci piano”, senza bruciare le tappe. Un insider sulle pagine di E!News aveva poi svelato: “Si frequentano e sono attratti l’uno dall’altro. Gigi pensa che sia un ragazzo davvero speciale“.

Da allora Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid sono stati beccati insieme in parecchie occasioni, tra feste, party dove però non si sono lasciati andare a effusioni pubbliche, infrangendo il sogno della coppia più bella di Hollywood.

Qualche settimana fa poi il Daily Mail aveva parlato di presentazioni in famiglia, visto che l’attore e la modella erano a cena nello stesso ristorante di Londra con il padre e la matrigna di lui. “Escono insieme quando gli impegni di entrambi lo consentono“, ha scritto di recente People riportando le dichiarazioni di una fonte vicina alla top model.

“A lei fa piacere ricevere le attenzioni di DiCaprio e uscire con lui, ma senza obblighi per il futuro. Si dichiara single ed è felice della sua vita”. Di certo la complicità tra i due non manca, questo è evidente: in molti parlano di una “frequentazione on-off“, una relazione senza troppi obblighi dettata dalla fitta agenda di entrambi. Sarà la volta buona per Leo?