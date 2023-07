Gigi Hadid, la più bella del mondo in bikini. Ma un dettaglio non convince

Fonte: IPA Le più belle del mondo all’incredibile sfilata di Jacquemus a Versailles

Gigi Hadid è tra le top model più belle del mondo. Un volto, il suo, difficile da dimenticare. Una personalità forte, ma anche molto riservata: ex di Zayn Malik, a sua volta ex componente della band One Direction, oggi la Hadid potrebbe aver ritrovato la felicità al fianco dell’ultimo divo della old Hollywood, ovvero Leonardo DiCaprio. Su Instagram, ha condiviso uno scatto in bikini, ma un dettaglio non ha convinto particolarmente i fan.

Gigi Hadid, il bikini su Instagram

Dopo la Paris Fashion Week, dove ha sfilato per Jacquemus, è tempo di vacanza per la top model: di relax, divertimento e foto in costume ad alta seduzione. E, sì, ci siamo innamorate del bikini a motivi geometrici di Gigi Hadid. Ma c’è un dettaglio che ha incuriosito (e in realtà addirittura “deluso”) i fan, ovvero un tatuaggio sull’anca. Un drago. Sì, proprio così.

Vero o temporaneo? Chissà. Secondo People, la Hadid avrebbe fatto uno scherzo su Instagram ai suoi follower. In tal caso i fan ci sarebbero cascati in pieno. “Spero non sia reale”, ha scritto un utente. Il suo commento ha raccolto più di 2000 like, e sono ovviamente in crescita. Numeri da capogiro: al momento, infatti, il bikini ad alta seduzione di Gigi Hadid è piaciuto a due milioni e mezzo di persone in tutto il mondo.

Nel complesso, il look dell’estate di Gigi Hadid è super sotto ogni aspetto: non solo bikini, ma anche accessori, come le collane (d’oro). Morbida l’acconciatura, tipicamente da spiaggia, perfetta per l’estate, con quel tocco sbarazzino di cui non possiamo proprio fare a meno. “Onestamente, se ti rende felice, okay. Ma il tuo corpo è bello anche senza questo tatuaggio che sembra davvero enorme”, ha commentato un altro follower. Anche secondo Page Six potrebbe essere temporaneo. O magari è una prova per tatuarsi in futuro? Chissà.

I segreti di bellezza di Gigi Hadid

Gigi Hadid – al secolo Jelena Noura Hadid – è nata a Los Angeles, esattamente il 23 aprile 1995. Per chi è curioso di conoscere i suoi segreti di bellezza, sappiate che è una sportiva sin da quando era piccola. Come la sorella Bella Hadid, ha praticato equitazione, ma non solo: anche il volley. L’allenamento di Gigi Hadid è costante, anche quando si trova in viaggio per lavoro. Con il suo trainer – Rob Piela – lavora quotidianamente su gambe e addominali, facendo anche cardio.

Per avere addominali perfetti pratica la boxe e tra i suoi esercizi troviamo plank, sollevamento gambe e crunch, oltre che corsa, circuiti HIIT e salto con la corda. Sì, segue una rigorosissima scheda di allenamento. Per non parlare dell’alimentazione, che è basata prevalentemente su cibi integrali, frutta, verdura. Ama il cibo biologico, ma ogni tanto cede a un grande classico: il junk food.

Gigi Hadid è bellissima. Ma essere lei, vedendo la lunga lista di esercizi, non deve essere facile. Una frase, però, vogliamo sottolineare. “Sono sempre stata un’atleta e una cosa è certa: non voglio diventare troppo magra”. In forma, sì, ma senza promuovere una cultura tossica di dieta e sport, tanto diffusa nell’ambiente della moda e tanto combattuta proprio grazie a chi non si piega al sistema.