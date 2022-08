Linda Evangelista in copertina “Non sono così nella vita reale”. La sua battaglia per amarsi

Linda Evangelista: vita, successo e declino della top model

È stata una delle top model più amate degli anni Novanta, un’epoca in cui bastava dire il nome della modella e subito si evocava un volto, uno sguardo, un allure. Linda Evangelista ha fatto parte di quel mondo. E ne fa parte ancora oggi, come dimostra la copertina che le ha dedicato Britsh Vogue di settembre. Nonostante il tempo passato, ma soprattutto nonostante i trattamenti estetici che le hanno causato seri problemi.

Linda Evangelista, la nuova copertina e perché non è così nella vita reale

Si chiama CoolSculpting ed è il trattamento al quale si era sottoposta Linda Evangelista, e che le ha cambiato per sempre l’aspetto a causa di una rara complicazione post procedura. Sette sessioni che lei ha fatto tra l’agosto del 2015 al febbraio 2016 e che l’hanno portata non solo a vivere a un dolore fisico e psichico ma anche a citare in giudizio la società CoolSculpting, Zeltiq Aesthetics Inc. alla quale ha chiesto un risarcimento di 50 milioni di dollari per averla “permanentemente deformata” e “brutalmente sfigurata“.

Un vero e proprio calvario che lei stessa aveva voluto raccontare. Poi il ritorno nel mondo della moda. Prima con lo scatto per Fendi, che è il simbolo della sua rinascita. Ora con la copertina per il numero di settembre di British Vogue.

Dove appare bellissima. Ma che ne è stato dei problemi causati dai trattamenti? Linda Evangelista ha voluto spiegare che non è così nella vita reale. Nello specifico lo ha affermato del collo e della mascella rivelando – come riporta il Daily Mail – che la truccatrice ha dovuto usare del nastro adesivo per tirare indietro i suoi lineamenti coperti con sciarpe e cappelli. Il giornale online riporta alcune delle citazioni del servizio che British Vogue ha dedicato a Linda Evangelista. “Quelle non sono la mia mascella e il mio collo nella vita reale – ha detto – e non posso andare in giro con nastro adesivo ed elastici ovunque. Sto cercando di amarmi come sono”. La necessità di amare se stessa, dopo il periodo buio e difficile. Anche attraverso immagini patinate. Infatti ha aggiunto: “Guarda, per le foto penso sempre che siamo qui per creare fantasie. Stiamo creando sogni. Penso sia consentito. Tutte le mie insicurezze sono risolte in queste immagini, quindi devo fare quello che amo fare”.

Linda Evangelista, i cinque anni lontani dal mondo della moda

Cinque anni, tanto Linda Evangelista è stata lontana da mondo della moda. Un mondo che lei ha sempre amato e di cui è stata (ed è) uno dei più fieri rappresentati. Ora sta cercando di lasciarsi alle spalle il periodo più nero, a luglio ha scritto su Instagram: “Sono lieta di aver risolto il caso CoolSculpting. Non vedo l’ora che arrivi il prossimo capitolo della mia vita con amici e familiari e sono felice di lasciarmi questa faccenda alle spalle”.

Ora nel passato può lasciarsi quanto accaduto, anche se la sua battaglia per amarsi è ancora all’inizio. A British Vogue ha dichiarato: “Sono guarita mentalmente? Assolutamente no“. Ha spiegato, infatti, che non riesce a guardarsi allo specchio o a sopportare che qualcuno le tocchi il corpo. “Ma sono così grata per il supporto che ho ricevuto dai miei amici e dal mio settore”.

E intanto sta piano piano tornando, anche se – come specifica la rivista – è riluttante nel chiamare ritorno queste immagini. Ma è già un inizio.