Milo Infante, che legame c’è con Monica Leofreddi

Monica Leofreddi non lascia Milo Infante e vola con lui a Mediaset. La storia di un sodalizio nato in Rai (e un'amicizia lunga vent'anni)

IPA Monica Leofreddi e Milo Infante

Quello tra Milo Infante e Monica Leofreddi è un sodalizio che dura da tempo. Più di vent’anni, per la precisione, considerando che la prima volta in cui hanno lavorato insieme è stato il 15 settembre 2003, quando Infante ha affiancato la Leofreddi su L’Italia sul 2. Nel corso della sua carriera ha ritrovato spesso Monica (che è stata opinionista fissa di Ore 14, anche nella versione serale), ed entrambi si stanno preparando alla prossima avventura a Mediaset.

Milo Infante, il legame professionale con Monica Leofreddi

Il legame tra Milo Infante e Monica Leofreddi va avanti da quando, agli inizi degli anni Duemila, condividevano la conduzione di programmi di attualità sulle reti di viale Mazzini. Un percorso costellato di trasmissioni e di serate evento; con il tempo, il rodaggio professionale si è trasformato in un rapporto ben più profondo. Non a caso è stata la stessa Leofreddi a definire la loro un’amicizia che dura da più di vent’anni, e che ha sempre resistito ai cambiamenti che questo mestiere porta inevitabilmente con sé. Ed è stata proprio la comune appartenenza alla Rai ad aver reso il loro legame ancora più speciale.

Entrambi sono cresciuti professionalmente sotto l’ala di “Mamma Rai”, che la conduttrice ha descritto con un’immagine efficace: una madre a tratti protettiva, a tratti severa quasi come una matrigna, ma pur sempre impossibile da non amare. Un modo affettuoso e disincantato di raccontare le radici comuni, quelle che li hanno visti muovere i primi passi nello stesso luogo, per poi ritrovarsi, anni dopo, ancora spalla a spalla.

Il sodalizio, infatti, non si è interrotto nel tempo in Rai, e non lo farà nemmeno dopo il passaggio di Infante a Mediaset. Anche nella stagione più recente, prima del grande salto, la Leofreddi ha continuato a essere una presenza fissa accanto a Infante, commentando l’attualità e la cronaca all’interno dei suoi programmi di punta, come Ore 14 (che Infante ha condotto dal 2020 al 2026) e Ore 14 Sera (dal 2025 al 2026).

Monica Leofreddi segue Milo Infante a Mediaset

La decisione di Leofreddi arriva a suggellare un passaggio che era già nell’aria da tempo: a rendere ancora più toccante il momento, il saluto arrivato da una collega negli studi de La Vita in Diretta, un affettuoso augurio, condiviso sui social, che tradiva già tutta la commozione per un arrivederci.

Il siparietto nel backstage, infatti, non aveva lasciato spazio ai dubbi: quello tra Manuela Moreno e Monica Leofreddi era un saluto. “Quando vai in vacanza”, una domanda innocente da parte della Moreno, a cui la Leofreddi ha replicato: “Domani. Ma soprattutto… Quando torno dove vado? Sei la mia ultima visita in Rai… dell’estate. E dell’inverno”.

La reazione dei fan della Leofreddi non si è fatta attendere: “Hai fatto bene, Monica! La Rai non è più la tua Rai… Ti seguiremo sempre”. Commovente la risposta della Leofreddi, che del resto considera la Rai la sua casa da più di quarant’anni. “Dopo 42 anni non è facile cambiare, ma sono tanto felice dell’opportunità che mi hanno dato Milo e Mediaset”. Tempo di nuovi inizi, ancora insieme.