Che fine ha fatto Raz Degan

editato in: da

Chi non ricorda Raz Degan? Bellissimo, tenebroso, supersexy, la sua apparizione in uno spot di un amaro negli anni ’90 lo aveva reso uno degli uomini più ammirati e desiderati di quegli anni.

Ma che fine ha fatto oggi, il modello israeliano del tormentone “sono solo fatti miei”?

Di lui si sono perse le tracce mediatiche dal 2017, data della sua partecipazione, vincente, al reality L’Isola dei Famosi. Ma già da tempo Raz Degan si era allontanato dal mondo dello spettacolo.

Un mondo che, negli anni precedenti, gli aveva regalato tanto: successo, fama, denaro e sì, anche un amore lungo e tormentato.

Raz Degan è nato in Israele, figlio di un’americana e di un’israeliano.

Il suo fascino è tutto in quel mix irresistibile di calore mediterraneo e freddezza statunitense. Quando giovanissimo viene notato dai talent scout ed entra nel mondo della moda, diventa in breve uno dei modelli più ricercati e desiderati, non ci vuole molto perchè di lui si accorga lo showbusiness.

Dopo il successo sulle passerelle e negli spot televisivi, Raz Degan fa il salto e diventa un personaggio mediatico a tutto tondo: cinema, fiction, tv. Lo scelgono registi come Robert Altman, Ermanno Olmi e Oliver Stone. Nel frattempo diventa anche ospite fisso e opinionista in diversi salotti televisivi.

A inizio degli anni 2000 la sua popolarità è al massimo e di lì a poco, Raz Degan diventerà ancor più protagonista di media e copertine, questa volta grazie alla sua vita privata.

L’amore con Paola Barale che, tra alti e bassi, tira e molla, dura per quasi quindici anni, unisce due personaggi famosi, entrambi anticonformisti e dalla forte personalità. Tra i due sono subito fuoco e fiamme, nel bene e nel male.

Di sicuro, Paola Barale è stato il grande amore di Raz Degan: è stato lui stesso ad ammetterlo in una recente intervista a Domenica In: “Paola è stato il più grande amore – ha ammesso Raz Degan a Mara Venier -. Lei mi ha dato delle radici, e mi ha legato per sempre all’Italia. L’unica casa al mondo che ancora ho è quella di Cisternino in Puglia che comprammo insieme.”

In effetti il concetto di ‘casa’ è ormai piuttosto lontano dallo stile di vita che da anni Raz Degan ha abbracciato. L’ex modello oggi è, prima di tutto, un giramondo, un viaggiatore, sempre alla ricerca di posti inesplorati e lontani dalle rotte del turismo di massa. Una passione, quella per i viaggi, che ha iniziato a coltivare e a vivere pienamente proprio con Paola Barale, anche lei instancabile avventuriera.

Meno vedevamo Raz Degan in televisione, più lui diventava presente sui social network, raccontando quotidianamente le sue infinite avventure in giro per il globo.

Oggi Raz Degan si dedica essenzialmente al suo voler essere un cittadino del mondo, sempre alla ricerca di luoghi nuovi e anche di stili di vita diversi.La sua passione per i viaggi infatti, l’ha portato alla scoperta di un altro modo di raccontare, ed è diventato un apprezzato autore di documentari. In uno dei suoi ultimi lavori, girato in Amazzonia, ha coinvolto anche personaggi noti come Luca Argentero e Asia Argento, tornati entusiasti da un’esperienza che hanno definito indimenticabile.

Per quanto riguarda la vita sentimentale invece, sappiamo che Paola Barale ha ammesso di non aver avuto più contatti con l’ex dalla loro rottura definitiva, nel 2016, mentre Raz ammette che Paola è stato un grande amore ma anche che, per il momento, visto lo stile di vita che ha abbracciato, trovare una donna speciale che lo capisca e lo condivida, non è impresa semplice.