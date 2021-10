Raz Degan, primo red carpet ufficiale con la fidanzata Stuart

Raz Degan: vita, carriera e amori di uno spirito libero

Festa del Cinema di Roma: e alla fine arriva Raz Degan. Non da solo, ma per la prima volta insieme alla sua fidanzata da ormai un paio d’anni, la misteriosa Stuart, comparsa fino ad ora in qualche sporadica foto su Instagram e definita dall’attore la sua “Sirena”.

Raz Degan ha solcato il red carpet del film “Luigi Proietti detto Gigi”, domenica 24 ottobre, abbracciato alla sua Stuart: lui in completo elegante e sneakers, lei fasciata in un abito rosso.

Raz Degan, primo red carpet con la fidanzata Stuart

Raz Degan, israeliano classe 1968, attore bellissimo quanto riservato e schivo, da sempre attento a proteggere con le unghie e con i denti la sua sfera privata, tanto da aver abbandonato da anni Milano e lo showbiz per vivere in un trullo in Puglia, dopo aver rivelato nel 2019 a Silvia Toffanin, durante una puntata di Verissimo, di essere innamorato, è uscito allo scoperto, per la prima volta in maniera ufficiale con la “Sirena” che è riuscita a conquistare il suo cuore. Lo ha fatto in occasione della Festa del Cinema di Roma, dove la coppia è apparsa insieme, sorridente e affiatata. Hanno solcato il tappeto rosso per mano, ridendo felici, e subito dopo si sono allontanati dalla passerella abbracciati.

Raz Degan, la rivelazione del nuovo amore a novembre 2019

Nel novembre 2019 Raz Degan aveva rivelato a Verissimo di essere innamorato. “Sì, ho un nuovo amore. Non posso e non voglio dire molto su di lei, ci tengo alla mia e alla sua privacy, non voglio entrare nella vita privata delle persone e poi mi sto imbarazzando un po’. Comunque, sto molto bene con lei”.

Raz Degan, gli indizi del nuovo amore sui social

Raz Degan e Stuart starebbero insieme da un paio d’anni. Risalgono infatti all’estate del 2019 le prime foto in cui compare, sempre sullo sfondo, la misteriosa brunetta che ha fatto breccia nel suo cuore, dopo il timido riavvicinamento che c’era stato con la sua ex storica, Paola Barale, subito dopo l’esperienza e la vittoria dell’attore ex modella all’Isola dei Famosi, nel 2017.

Raz Degan, tutti i suoi amori

Raz Degan non è mai stato uno sciupafemmine: pochi e importanti i suoi grandi amori. Paola Barale, che gli è stata accanto, tra alti e bassi, per 13 anni, dal 2002 al 2015. In mezzo, nel 2008, una breve e travolgente passione con Kasia Smutniak.