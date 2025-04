Stefano De Martino e l’inaspettata frecciatina di Elisabetta Gregoraci

L'ex moglie di Flavio Briatore ha tirato in ballo l'imitazione di Gigi & Ross per tirare una stoccata al conduttore di Affari tuoi

Elisabetta Gregoraci ha tirato una sottile frecciatina a Stefano De Martino, il conduttore del momento grazie al successo di Affari tuoi. L’ex moglie di Flavio Briatore ha elogiato Gigi & Ross in merito alla loro imitazione dell’ex marito di Belen Rodriguez e ne ha approfittato per lanciare una stoccata allo scugnizzo di Torre Annunziata.

La frecciata di Elisabetta Gregoraci a Stefano De Martino

Tutto è partito dall’ultima intervista al settimanale Chi, dove è stato chiesto ad Elisabetta Gregoraci della sua collaborazione lavorativa con Gigi & Ross, il popolare duo comico. Insieme hanno condotto per anni Made in Sud e ora sono al timone del nuovo programma Audition, che andrà in onda su Rai 2 il prossimo 28 aprile.

“Loro sono una coppia affiatata, io mi infilo in mezzo con grazia, c’è molta sintonia e mi diverto. Gigi mi fa troppo ridere quando imita De Martino, e mi piace pure di più dell’originale“, ha dichiarato EliGreg. Parole che non sono di certo passate inosservate, soprattutto quelle in merito a Stefano, che non sembra godere troppo della simpatia della soubrette di Soverato.

Tra l’altro la Gregoraci ha avuto modo di lavorare insieme a De Martino ad un’edizione di Made in Sud: i due hanno quindi trascorso del tempo insieme. Ci sono forse stati problemi lavorativi tra i due? O semplicemente non è mai scattato il giusto feeling? Ad oggi non è dato sapere.

Di certo l’imitazione da parte di Gigi del duo Gigi e Ross al GialappaShow è stata molto chiacchierata. Pare che lo stesso De Martino non l’abbia gradita molto anche se alla stampa ha precisato: “Quella parodia mi fa molto ridere, mi regala una spocchia e una cattiveria che non ho. Cerco sempre di ridimensionare quello che mi succede”.

Il successo di Stefano De Martino

Come tanti altri volti della tv Stefano De Martino si è trovato sicuramente al posto giusto nel momento giusto. Ma, a differenza di molti, ha capito subito di dover investire nello studio e nella preparazione. Perché la bellezza non basta e per questo lui ha sempre puntato su simpatia, empatia, vivacità, dedizione.

Dopo aver capito di voler fare il conduttore De Martino ha fatto il possibile per ritagliarsi un suo spazio in televisione. E ci è riuscito programma dopo programma, cercando di dare sempre il massimo e mettendosi alla prova di continuo. Come rivelato anche da Francesco Paolontoni, che ha avuto l’onore di conoscere Stefano prima del suo exploit ad Affari tuoi.

Quando il 35enne si stava ancora facendo le ossa su Rai2 ed erano in pochi a scommettere sulla sua carriera. “Ho incontrato Stefano De Martino nel 2019 a Made in Sud – ha raccontato l’attore e comico napoletano a Tv Sorrisi e Canzoni – Lui conduceva quell’edizione. Ci siamo incontrati lì e da quel momento in poi ci siamo frequentati, a prescindere dalla televisione. Siamo diventati molto amici”.

Paolantoni ha dunque aggiunto che Stefano “era un giovane che aveva una voglia di conoscenza enorme, si ricordava tutto quello che avevo fatto, è uno che studia, che va a vedere le cose. Al di là del talento, è dotato di grande empatia, è simpatico e si fa volere bene. Che fosse un predestinato si capiva subito”.

De Martino è un predestinato per Paolantoni. Uno che non ha paura di rischiare e mettersi in gioco. Sempre però con umiltà e la giusta dose di sacrificio.