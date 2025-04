Elisabetta Gregoraci sul figlio e sulla nuova vita: “Mi ha tolto tutto insieme”. Poi il ritorno in tv

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Elisabetta Gregoraci si racconta senza filtri in una lunga intervista al settimanale Chi, parlando del rapporto con il figlio Nathan Falco e della sua nuova vita, cambiata all’improvviso.

La nuova vita di Elisabetta Gregoraci

La Gregoraci ha svelato di aver cambiato vita improvvisamente dopo la partenza del figlio. Nathan Falco, nato dal legame con Flavio Briatore, si è infatti trasferito in Svizzera per studiare.

Un cambiamento che ha destabilizzato molto Elisabetta, facendola sentire anche più fragile. “Avere un figlio adolescente è un’avventura – ha confessato -. Anche se in certi momenti ti sembra quasi di stare con un fidanzato che ti sta lasciando. Ieri eri il suo universo, oggi ti dà buca per gli amici, la partita o la fidanzatina… E tu, li, che ti domandi: ‘Ma non era me che chiamavi 47 volte al giorno per sapere dov’era il caricatore?’. Ora risponde ai messaggi con molta calma. E lo so che ha il telefono in mano perché ha sempre il telefono in mano! E ha pure tolto la spunta blu, cosa che io odio”.

Di nuovo single (dopo l’addio a Thomas Talin) e con Nathan Falco lontano, Elisabetta Gregoraci ha svelato di essersi sentita persa. Senza più un equilibrio, la conduttrice avrebbe iniziato a soffrire di fame nervosa.

“A un certo punto la vita ti toglie le cose tutte insieme – ha spiegato -. Un figlio che cresce, un amore che finisce, un lavoro che cambia. E tu inizi a pensare che l’unico che non ti abbandonerà mai è il vasetto con la crema di cioccolato”.

“Non pensavo potesse succedere a me – ha aggiunto la Gregoraci -. Poi mi sono ritrovata con una mano nel sacchetto delle merendine e l’altra in quello dei biscotti”.

La presentatrice ed ex moglie di Flavio Briatore ha poi confidato di aver fatto in qualche modo pace con la sua parte più fragile. “Sono una che si allena col pigiama, che si trucca solo per le diretta e che ogni tanto si sente fragile. Non sempre forte, non sempre in controllo. Ma adesso so che anche quella versione lì, con capelli in sù e mascara sbavato, ha diritto di esistere”, ha detto.

Il ritorno in tv di Elisabetta Gregoraci

Nel frattempo Elisabetta Gregoraci prepara il suo ritorno in tv. La showgirl infatti sarà alla guida di Audition con Gigi e Ross. Il programma andrà in onda su Rai Due e inizierà il 28 aprile.

La conduttrice è particolarmente affiatata con la coppia di comici con cui ha già lavorato in Made in Sud e nella trasmissione Made in Italy.

“Loro sono una coppia affiatata, io mi infilo in mezzo con grazia, c’è molta sintonia e mi diverto. Gigi mi fa troppo ridere quando imita De Martino, e mi piace pure di più dell’originale – ha spiegato a Chi, aggiungendo di essere molto più concentrata sul lavoro ora che Nathan Falco si trova in Svizzera – […] Finalmente posso organizzare il lavoro senza rientrare nella notte per fare colazione con lui, ma mi manca. Quindi prendo l’aereo e vado a Ginevra, anche soltanto per cena”.