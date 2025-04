Stefano De Martino, oltre la bellezza c’è di più: ecco cosa fa dietro le quinte

Il conduttore di Affari tuoi continua ad essere vittima di pregiudizi per il suo aspetto fisico e le scelte nel privato ma in realtà è un artista che non ha mai smesso di migliorarsi e crescere

Oltre la bellezza c’è di più per Stefano De Martino. Certo, questa carta è stata sicuramente un plus per lo scugnizzo di Torre Annunziata, così come la cronaca rosa di cui è diventato protagonista complice l’amore per Belen Rodriguez. Ma dietro il bell’aspetto del conduttore di Affari tuoi c’è molto di più e l’amico Francesco Paoloantoni ha voluto condividere alcuni retroscena sulla carriera televisiva dell’ex ballerino.

Com’è Stefano De Martino dietro le quinte

Come tanti altri volti della tv Stefano De Martino si è trovato sicuramente al posto giusto nel momento giusto. Ma, a differenza di molti, ha capito subito di dover investire nello studio e nella preparazione. Perché la bellezza non basta e per questo lui ha sempre puntato su simpatia, empatia, vivacità, dedizione.

Dopo aver capito di voler fare il conduttore De Martino ha fatto il possibile per ritagliarsi un suo spazio in televisione. E ci è riuscito programma dopo programma, cercando di dare sempre il massimo e mettendosi alla prova di continuo. Come rivelato anche da Francesco Paolontoni, che ha avuto l’onore di conoscere Stefano prima del suo exploit ad Affari tuoi.

Quando il 35enne si stava ancora facendo le ossa su Rai2 ed erano in pochi a scommettere sulla sua carriera. “Ho incontrato Stefano De Martino nel 2019 a Made in Sud – ha raccontato l’attore e comico napoletano a Tv Sorrisi e Canzoni – Lui conduceva quell’edizione. Ci siamo incontrati lì e da quel momento in poi ci siamo frequentati, a prescindere dalla televisione. Siamo diventati molto amici”.

Paolantoni ha dunque aggiunto che Stefano “era un giovane che aveva una voglia di conoscenza enorme, si ricordava tutto quello che avevo fatto, è uno che studia, che va a vedere le cose. Al di là del talento, è dotato di grande empatia, è simpatico e si fa volere bene. Che fosse un predestinato si capiva subito”.

Dunque, De Martino è un predestinato per Paolantoni. Uno che non ha paura di rischiare e mettersi in gioco. Sempre però con umiltà e la giusta dose di sacrificio.

L’esempio di Maria De Filippi

Un grande vantaggio di Stefano De Martino è stato sicuramente anche il fatto di aver imparato da una fuoriclasse della tv: Maria De Filippi. Anche quest’ultima all’inizio della sua carriera era una sorta di alieno del piccolo schermo: era stato infatti il marito Maurizio Costanzo a spronarla a provare. Queen Mary ha poi fatto di questo lavoro una vera e propria passione, con tanto studio e solerzia, che hanno sicuramente contraddistinto tutto il suo percorso fino ad oggi.

Una specie di modus operandi che la De Filippi ha provato a trasmettere a Stefano, con il quale ha un rapporto molto stretto fin dai tempi della partecipazione di De Martino ad Amici. Al podcast BSMT, Stefano ha elogiato l’immensa cultura umana e la straordinaria etica del lavoro del volto Mediaset.

“Ti trasmette quella passione e tu capisci che per fare bene questo lavoro c’è solo una strada”, ha spiegato il conduttore. La De Filippi, attraverso il suo esempio, ha fatto comprendere a Stefano l’importanza del duro lavoro e della dedizione, insegnandogli che per avere successo nel mondo dello spettacolo bisogna impegnarsi costantemente e dare il massimo.

De Martino ha inoltre aggiunto che Maria non è una persona che dà consigli espliciti, ma che il messaggio più profondo che gli ha trasmesso è stato quello di “fregarsene”. Ovvero, “il senso di quello che lei mi diceva era: ‘Non è questa la cosa importante. Concentrati sulla cosa importante. Non pensare a quello che ti vogliono togliere. Pensa a farle le cose, fregatene. Fai‘”.

Questo consiglio si è rivelato fondamentale per la crescita di De Martino, non solo nel suo percorso artistico, ma anche nella gestione delle inevitabili difficoltà della vita pubblica. Una crescita che continua ancora oggi, che è quotidiana, perché in fondo il segreto del successo è non sentirsi mai arrivati.