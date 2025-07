Stefano De Martino ha detto no a Signorini, “con grande maturità e saggezza”

Il conduttore del Grande Fratello Vip ha parlato per la prima volta della proposta lavorativa fatta nei mesi scorsi all'ex marito di Belen Rodriguez

Una carriera di successo si costruisce anche con i no. Con la giusta dose di pazienza e determinazione. Piccoli dettagli che possono fare la differenza e che negli ultimi anni sembrano essere diventati dei veri e propri mantra per Stefano De Martino. Da marito di Belen Rodriguez a volto di punta della Rai il passaggio non è stato così immediato bensì il risultato di un percorso fatto di impegno, sacrificio e lungimiranza. E l’ultimo aneddoto svelato da Alfonso Signorini chiarisce meglio chi è davvero il conduttore di Affari tuoi.

Quando Stefano De Martino ha detto no ad Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha elogiato Stefano De Martino sull’ultimo numero di Chi, definendolo “il giusto ponte tra tradizione e modernità digitale”. A detta del giornalista, l’ex ballerino di Amici è bravissimo in tv, “un guascone napoletano che si porta dietro tutta la cultura della sua terra, ed è anche molto bravo a gestire i programmi, perché li rende molto simili a se stesso”.

“Stefano, secondo me, è bravissimo, è De Martino è un grande professionista, cura ogni dettaglio, è uno che non lascia niente al caso. Io ho avuto modo di capire quanto fosse intelligente, non tanto quando stava con Belen, ma dopo”, ha raccontato Signorini per poi svelare un aneddoto che ha mostrato tutta la perspicacia e allo stesso tempo umiltà di Stefano.

“Ho scoperto che è davvero acuto – ha raccontato Signorini – un po’ di tempo fa mi ha chiamato Mondadori Libri e mi ha detto: «Alfonso, per piacere, dato che sappiamo che sei molto amico di Stefano, cerca di convincerlo a fare un libro per noi». Allora ho telefonato a Stefano e gli ho chiesto: «Senti, ti andrebbe di scrivere un libro per Mondadori?». Lui mi ha risposto: «No»”.

“Ma poi ha aggiunto: «Alfò, ma io libri li devo leggere, non li devo scrivere». Una risposta di grande maturità e saggezza. Questo è Stefano De Martino. Non per nulla Stefano ha iniziato alla corte di Maria De Filippi, la più grande fabbrica di talenti dello spettacolo italiano”, ha concluso Signorini.

Dunque, in un mare di volumi e autobiografie di cantanti, influencer e starlette varie – sempre realizzate con l’aiuto di un ghostwriter – De Martino ha preferito distinguersi con un rifiuto netto, in coerenza con quello che è il suo percorso nel mondo dello spettacolo.

Com’è Stefano De Martino dietro le quinte

Come tanti altri volti della tv Stefano De Martino si è trovato sicuramente al posto giusto nel momento giusto. Ma, a differenza di molti, ha capito subito di dover investire nello studio e nella preparazione. Perché la bellezza non basta e per questo lui ha sempre puntato su simpatia, empatia, vivacità, dedizione.

Dopo aver capito di voler fare il conduttore De Martino ha fatto il possibile per ritagliarsi un suo spazio in televisione. E ci è riuscito programma dopo programma, cercando di dare sempre il massimo e mettendosi alla prova di continuo. Come rivelato anche da Francesco Paolontoni, che ha avuto l’onore di conoscere Stefano prima del suo exploit ad Affari tuoi.

Quando il 35enne si stava ancora facendo le ossa su Rai2 ed erano in pochi a scommettere sulla sua carriera. “Ho incontrato Stefano De Martino nel 2019 a Made in Sud – ha raccontato l’attore e comico napoletano a Tv Sorrisi e Canzoni – Lui conduceva quell’edizione. Ci siamo incontrati lì e da quel momento in poi ci siamo frequentati, a prescindere dalla televisione. Siamo diventati molto amici”.

Secondo le parole di Francesco, Stefano “era un giovane che aveva una voglia di conoscenza enorme, si ricordava tutto quello che avevo fatto, è uno che studia, che va a vedere le cose. Al di là del talento, è dotato di grande empatia, è simpatico e si fa volere bene. Che fosse un predestinato si capiva subito”.

Per Paolantoni, ma anche per Alfonso Signorini, De Martino è un predestinato. Uno che non ha paura di rischiare e mettersi in gioco. Sempre però con modestia, senza strafare troppo.