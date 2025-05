Fonte: IPA Michela Giraud

Michela Giraud è stata ospite dell’ultima puntata del podcast di Giulia Salemi Non lo faccio per moda. La comica ha svelato quello che vorrebbe fare in tv in futuro, ma ha parlato a lungo anche di Michelle Hunziker, con cui ha condiviso un progetto lavorativo in passato.

Michela Giraud, la passione per i reality show

Michela Giraud è stata intervistata di recente da Giulia Salemi, durante una puntata del suo podcast. La comica laziale ha parlato del mondo della comicità che, secondo lei, si trova in un momento proficuo: “Il lavoro si sta creando… Piano piano le ragazze stanno uscendo”.

L’artista ha parlato del suo futuro lavorativo, rivelando che, anche se ama guardare i reality show, non crede che ci potrebbe mai partecipare: “Io non lo farei mai un reality perché purtroppo non sono da reality. Deve succedere veramente che sono in un momento disperato… Non farei mai una cosa in cui io non ho il pieno controllo”. Michela Giraud si è detta convinta che non sia la strada adatta per lei perché poco incline alla strategia e, ironicamente, è convinta che verrebbe espulsa dal gioco: “Io qualcuno lo meno. Non avrei il controllo delle mie azioni”.

Ma all’attrice comica piacerebbe condurre il Grande Fratello e anche Temptation Island al posto di Filippo Bisciglia: “Il posto di Filippo, tutta la vita, io sono proprio quella che media. Mi piace come lui cerca di tenere la situazione, ogni tanto si vede che lui non ce la fa più”. Michela Giraud ha continuato a raccontare i suoi desideri lavorativi, svelando che parteciperebbe alla giuria di Amici, condurrebbe Domenica In e farebbe la tronista a Uomini e donne: “La mia selezione, bicipiti e vocabolario, il connubio tra il pettorale e la cultura mi manda ai matti. L’ho trovato”.

La comica, però, non prenderebbe mai il posto di Silvia Toffanin a Verissimo: “Sarei molto in difficoltà, io ci vorrei andare ma sarebbe per me una prova. Secondo me con Silvia Toffanin mi metto a piangere. Un programma molto particolare che secondo me fa bene lei”. Infine l’attrice comica sarebbe molto felice di essere parte del cast della Gialappa’s Band.

Michela Giraud, il rapporto con gli haters

Michela Giraud ha svelato nel salotto di Giulia Salemi di avere un particolare rapporto con i suoi haters, a cui spesso risponde: “Quando qualcuno mi prende in giro bene, lo accetto. Io non porto rancore, io il rancore lo celebro”. Sembra che la comica venga attaccata spesso su due aspetti in particolare: “Quasi sempre sul fatto che non li faccio ridere o sul peso. ‘Non fai ridere’, mi dispiace di più”.

Ma l’attrice ha capito, negli anni, come affrontare le critiche al meglio: “Alla fine a nessuno gliene frega davvero di nessuno. Chiaro che ti fa sempre male… Sono persone che non sanno niente di te e ti offendono perché nessuno si ricorderà di loro”.

Sui suoi colleghi ha aggiunto: “Alcuni sono permalosi, altri sono perfezionisti e passano per essere più rigidi, altri sono tristi”. Infine Michela Giraud ha svelato che sua madre non guarda i suoi spettacoli: “Mia madre non mi vedrebbe mai. Non la faccio ridere. Quando mi veniva a vedere era proprio affranta”.

Michela Giraud, le dichiarazioni su Michelle Hunziker

Michela Giraud è stata una delle protagoniste di Michelle Impossibile e a Giulia Salemi ha rivelato che quell’esperienza televisiva è: “Una delle cose più belle che io abbia mai fatto nella mia vita”. Su Michelle Hunziker ha aggiunto: “Lei è pazzesca, è veramente una macchina ma al di là di questo è difficile trovare una professionista così aperta mentalmente che ti lascia entrare nel suo mondo, dandoti la possibilità di usufruire della sua popolarità. Solo se sei una donna intelligente riesci a fare questo… Mi sono divertita tantissimo perché ho avuto la possibilità di fare un’ottima prima serata e di sperimentare”.

L’attrice ha descritto anche il suo rapporto con Mediaset: “Mi aspettavo che avesse molta più censura e chiusura mentale, è una rete che una volta che ci sei non è che ti mette dei veti. Mi aspettavo più veti”.