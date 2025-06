Fonte: UFFICIO STAMPA WORDS FOR YOU Giulia Salemi

È un periodo davvero proficuo per la coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, visto che entrambi i volti noti dello spettacolo italiano sono stati scelti per dei nuovi progetti televisivi. L’ex gieffino, infatti, si trova attualmente in Honduras come inviato dell’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi, mentre l’influencer italo-persiana si prepara ad affrontare un’estate da record.

Giulia Salemi è pronta al debutto in diversi show televisivi, mentre continua il suo impegno al timone del podcast Non lo faccio per moda.

Giulia Salemi al fianco di Amadeus

Giulia Salemi, dopo ben due esperienze come concorrente del Grande Fratello, sta dimostrando tutto il suo talento da conduttrice televisiva con il podcast che la vede protagonista. Nel suo progetto digitale, intitolato Non lo faccio per moda, l’influencer dialoga e intervista diversi personaggi noti, ponendo loro delle domande mai scontate e facendone emergere dei dettagli caratteriali inediti.

Ma, oltre a quest’impegno lavorativo, Giulia Salemi sarà presto protagonista di un nuovo importante progetto televisivo. L’influencer, infatti, accompagnerà Amadeus nella conduzione del suo prossimo show televisivo, che debutterà presto sul NOVE: “A partire da domenica 8 giugno, Giulia Salemi sarà co-host di Amadeus nel nuovo game show The Cage – Prendi e Scappa in onda sul NOVE nell’access prime time, e successivamente ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20:30”.

La compagna di Pierpaolo Pretelli avrà un ruolo davvero particolare nella nuova produzione televisiva: “In questo nuovo format dinamico e coinvolgente, Giulia accompagna e incita i concorrenti tra adrenalina, strategia e colpi di scena”.

Ma Giulia Salemi debutterà, il prossimo 8 giugno, anche con un altro progetto lavorativo per MTV: “Sempre dall’8 giugno sarà la voce narrante della quinta stagione di MTV Cribs Italia… Il programma, ormai cult internazionale, svela le case delle celebrity italiane più note dello spettacolo, raccontate con l’ironia e l’autenticità che contraddistinguono Giulia”.

Giulia Salemi, il podcast di successo

Giulia Salemi è protagonista di un podcast che sta ottenendo un grande successo. Il suo progetto Non lo faccio per moda, infatti, è giunto alla seconda edizione e ha fatto già registrare 52 milioni di total audience. Nell’ultimo periodo, l’influencer ha avuto occasione di ospitare personaggi noti e molto apprezzati come Michela Giraud, che ha svelato, tra le altre cose, che prenderebbe volentieri le redini di diversi reality show.

Giulia Salemi ha deciso d’intervistare anche una delle donne dello spettacolo italiano più famose, Elisabetta Gregoraci, ritenuta da anni una sua acerrima nemica. Le due, infatti, sono state al centro di in triangolo amoroso durante la partecipazione al Grande Fratello e, da allora, sembrava che tra di loro non corresse buon sangue.

Ma Giulia Salemi continua anche la sua attività da influencer, grazie a un seguito di oltre 3 milioni di follower tra Instagram e TikTok. Di recente, inoltre, l’ex gieffina è stata protagonista di uno dei red carpet del Festival di Cannes 2025, in cui ha messo in mostra tutta la sua bellezza ed eleganza. L’influencer, per l’occasione, ha indossato un abito dall’allure seducente che celava un messaggio sociale: “Un abito simbolico ispirato al movimento internazionale Women Life Freedom, nato a seguito dell’uccisione in Iran di Mahsa Amini”.