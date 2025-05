Sono lontani i tempi in cuidava scandalo al Festival del Cinema di Venezia con un abito dallo spacco vertiginoso, in coppia con Dayane Mello. Adesso l'influencer italiana ha mostrato tutta la sua eleganza e la capacità di scegliere il giusto look per le sue caratteristiche fisiche nel red carpet della. L'ex gieffina ha sbaragliato l'illustre concorrenza con un abito nero che,. L'abito dal taglio leggermente allargato nella parte finale, s'allungava sulla sua testa, creando un affascinante cappuccio. La neo-mamma ha esaltato il suo sguardo con un trucco marcato in tonalità scure e ha indossato un girocollo di diamanti e smeraldo centrale.