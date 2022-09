Nozze d’oro, come organizzare la festa per i 50 anni di matrimonio

Fonte: 123rf Nozze d'oro: come organizzarle

Le nozze d’oro rappresentano un traguardo molto importante per una coppia perché indicano ben mezzo secolo di vita insieme, e sicuramente non tutte le persone possono dire di poterle raggiungere; proprio per questo c’è bisogno sicuramente di festeggiare un giorno così raro e bellissimo per due persone che si amano da 50 anni nonostante le intemperie della vita. A questo punto, però, sorge il dubbio su come rendere speciale questa festa: ecco i migliori consigli per organizzare al meglio ogni dettaglio.

Perché festeggiare le nozze d’oro

Cinquant’anni di matrimonio rappresentano un traguardo decisamente non comune, soprattutto ai giorni d’oggi in cui l’età media degli sposi è molto più alta rispetto a quella di una volta e sarebbe, per questo, molto più difficile arrivarci (per qualcuno).

L’amore, però, va festeggiato sempre: riuscire a restare uniti nella famosa sorte, che a volte può essere buona e altre molto meno, è davvero una cosa non da tutti i giorni. Perché, quindi, privarsi di una bellissima festa insieme ad amici e parenti in modo da ricordare sempre la gioia e l’amore condivisi? Sicuramente insorgono mille dubbi sul da farsi, ma esistono soluzioni efficaci e bellissime per organizzare al meglio un simile evento!

Quale location scegliere per i 50 anni di matrimonio

Il luogo in cui festeggiare i giorni importanti come il rinnovamento di una promessa d’amore è sempre difficile da scegliere. Per quanto riguarda le nozze d’oro, ovviamente, non c’è bisogno di cercare una location che segua gli standard di un matrimonio vero e proprio, perché si potrebbe cadere nell’eccesso che non va mai bene.

Tutto dipende soprattutto dal periodo, dai propri gusti e dal proprio budget, ma sono sempre approvati luoghi sul mare o anche un semplice agriturismo in piena campagna: la semplicità è perfetta per festeggiare insieme ai propri cari dopo una cerimonia religiosa o civile.

Gli addobbi e il dubbio sul bouquet

Addobbi e bouquet sì o no? Una risposta universale non c’è. Come per ogni cosa, è importante che i protagonisti di questa giornata importante siano a proprio agio e decidano ciò che per loro è meglio.

C’è un però: stiamo parlando di un “rinnovo”, di un traguardo, di un qualcosa che esiste già da tempo e che, per questo, non dovrebbe mai far vedere luce all’esagerazione. Un grande sì, quindi, per gli addobbi nella location (ovviamente di colore oro) perché sono sempre una cosa bella da vedere, ma bisogna fare attenzione al bouquet.

Per i fiori, infatti, il discorso è un po’ diverso: sì, la sposa può tenere in mano il bouquet, ma questo deve essere decisamente semplice, magari con una nota d’oro al centro, e soprattutto non troppo grande. Ricordiamoci sempre che non si tratta di un vero e proprio matrimonio, e l’esagerazione potrebbe risultare davvero una nota stonata. Seguendo semplici e pratichi consigli, si può organizzare un qualcosa di elegante, bello e memorabile anche senza strafare.

Il look perfetto per le nozze d’oro

È pur vero che non si tratta di un matrimonio vero e proprio, ma per un’occasione simile è giusto che i rinnovati sposi siano riconoscibili e soprattutto a loro agio in un giorno così emozionante!

Da evitare l’abito bianco per la sposa, perché andrebbe a ricordare troppo le nozze “originali” e risulterebbe fin troppo esagerato, ma un grande sì arriva per vestiti eleganti, possibilmente sui toni del pastello, che possano rendere la donna una dama perfetta per l’occasione. L’aggiunta di particolari come gli accessori (anche cappelli) rendono il tutto ancora più magico. Per gli uomini, invece, il solito completo giacca e cravatta è l’ideale.

Si può decidere, però, di non voler ricorrere a qualcosa di elegante e rimediare a una giornata semplicissima e casual, in compagnia di pochissime persone come fosse un qualsiasi giorno dell’anno.

Nozze d’oro: bomboniere sì o no?

Assolutamente sì. Nonostante non si tratti di un vero matrimonio, rendere omaggio agli invitati attraverso una piccola bomboniera o un ciuffo di confetti è sicuramente importante.

Non è necessario ricorrere a cose troppo tradizionali, perché bisogna ricordarsi sempre che si sta vivendo una giornata di festa ma non troppo formale. Si può osare quanto si vuole, in questo, anche cercando qualche oggetto che sia spiritoso e non necessariamente impegnativo. L’idea di un ciondolo placcato in oro, ad esempio, potrebbe essere l’ideale.

Per quanto riguarda i confetti, invece, si può ricorrere a una scelta che punti solo sul colore oro, simbolo dei 50 anni di matrimonio, oppure su un mix di confetti bianchi e oro.

Le fedi per i 50 anni di matrimonio

Festeggiare le nozze d’oro non è un qualcosa che risale agli ultimi anni; fin dall’antichità, infatti, precisamente nel Medioevo, era usuale che le spose accogliessero i parenti con una corona d’oro proprio a simboleggiare tale traguardo.

Anche il rito dello scambio delle fedi risale al passato, e se da una parte c’è chi preferisce festeggiare in modo molto più semplice senza seguire la tradizione, dall’altra c’è ovviamente chi vuole seguire punto per punto tutte le usanze per l’occasione. Scambiarsi le fedi è un simbolo di unione, amore e fedeltà, e rinnovare questa promessa con nuovi anelli d’oro simboleggia un nuovo inizio, ma anche una continuità che dura da tantissimi anni. Basterà scegliere nuove fedi, ma è anche possibile far modificare quelle del matrimonio (magari con una scritta interna).

Nozze d’oro, cosa non fare

Quando si organizza una festa arrivano sempre molti dubbi. Cosa può andare bene e cosa, invece, è vietato assolutamente? Niente panico, perché niente è così complicato.

La buona notizia è che tutto è concesso, soprattutto quando si tratta di un giorno felice in cui due persone decidono di festeggiare insieme agli amici e ai parenti stretti un giorno speciale come la ricorrenza dei 50 anni di nozze.

Via libera per gli addobbi, le partecipazioni da inviare a casa degli invitati (magari con scritte in oro proprio per simboleggiare l’evento), le bomboniere, il bouquet, i confetti e gli abiti eleganti (ma non troppo), ma l’importante è che non si voglia ricordare eccessivamente il giorno stesso del vero matrimonio, soprattutto attraverso il colore bianco che è seriamente sconsigliato.