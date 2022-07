Frasi partecipazioni matrimonio: originali, spiritose e romantiche

Fonte: iStock Photos

Le frasi partecipazioni matrimonio sono un aspetto fondamentale nell’organizzazione delle nozze. Gli inviti infatti sono uno fra i primi elementi che vengono scelti dagli sposi e dovranno indicare lo stile della cerimonia. Le opzioni fra cui scegliere sono davvero tante e tutto dipende dai due innamorati, che ancora prima di ordinare i fiori, optare per il fotografo preferito e per il menù di nozze, dovranno preparare le partecipazioni di matrimonio.

Quali frasi scegliere? Si può optare per delle citazioni divertenti, pronunciate magari da grandi scrittori e poeti, se gli sposi sono molto ironici. In alternativa è possibile puntare sulla spiritualità, con aforismi di personaggi celebri che hanno cambiato il mondo, o sui testi di canzoni italiane e straniere. DiLei ha selezionato le migliori citazioni e frasi per le partecipazioni di matrimonio da copiare subito e usare per annunciare la data del “sì” ad amici e parenti.

Frasi partecipazioni matrimonio spiritose

Se i futuri sposi amano essere non solo originali, ma anche spiritosi, si potrebbe puntare su partecipazioni di matrimonio divertenti, usando frasi, citazioni e aforismi che parlano delle nozze in modo ironico.

Voi lo sapete, il segreto di un matrimonio felice è dire spesso le quattro magiche parole…“Andiamo a cena fuori!” (Anonimo)

Il segreto per un matrimonio felice rimane un segreto. (Anonimo)

Le donne piangono il giorno del matrimonio. Gli uomini dopo. (Boris Makaresko)

L’amore è quella cosa che consente a una donna di cantare mentre asciuga il pavimento dopo che il marito lo ha attraversato con le scarpe piene di fango. (Hoosier Farmer)

Sposarsi è come mettere la mano in un sacco pieno di serpenti, nella speranza di tirar fuori un’anguilla. (Leonardo da Vinci)

Il primo uomo che si è sposato non sapeva… Il secondo non ha scuse… (Sacha Guitry)

Fate l’amore, non fate la guerra. Anzi, fate tutti e due: sposatevi. (Marco Bernardini)

Certe donne preferiscono non far soffrire molti uomini contemporaneamente, e si concentrano invece su uno solo: sono le donne fedeli. (Alfred Capus)

Si è mal disposti al matrimonio quando non si possiede la stoffa di un despota o di uno schiavo. (Jean Rostand)

Quale rovina per l’uomo è il matrimonio! Esso lo abbruttisce quanto le sigarette, e costa molto di più. (Oscar Wilde)

Dormiamo in camere separate, ognuno cena per i fatti suoi, facciamo vacanze ognuno per conto suo: insomma facciamo di tutto per tenere unito il matrimonio. (Rodney Dangerfield)

L’amore è cieco, ma il matrimonio ripristina la vista. (Samuel Lichtenberg)

Molti uomini che si innamorano di una fossetta commettono l’errore di sposare l’intera ragazza. (Stephen Leacock)

Il matrimonio è il modo più costoso per l’uomo medio per avere il bucato pronto, pulito e stirato. (Burt Reynolds)

Il matrimonio è l’unica guerra in cui si dorme con il nemico. (François de la Rochefoucault)

Un matrimonio è sempre fatto da due persone che sono preparate a giurare che solo l’altro è quello che russa. (Terry Pratchett)

Sono stata sposata con un marxista e un fascista, e nessuno ha mai portato la spazzatura fuori. (Lee Grant)

Quando sei stufo di te stesso, sposati e stufati di qualcun altro. (Arthur Bloch)

Un uomo, se posso credere a un mio amico, ha sempre due caratteri: il suo, e quello che sua moglie gli attribuisce. (Albert Camus)

Incompatibilità. In un matrimonio significa avere gli stessi gusti, ad esempio il gusto del comando. (Ambrose Bierce)

Tutti gli uomini in fondo amano il matrimonio, solo quelli già sposati ne parlano male. (Nagib Mahfuz)

Uno non fu mai ammogliato, e questo è il suo inferno; un altro sì, e questa è la sua dannazione. (Robert Burton)

Il matrimonio semplifica la vita, ma complica la giornata. (Edmond Rostand)

Se Laura fosse stata la moglie di Petrarca, pensate che lui le avrebbe dedicato sonetti tutta la vita? (George Byron)

Un matrimonio felice può esistere solo fra un marito sordo e una moglie cieca. (Anton Cechov)

Il matrimonio ci insegna molte cose. Soprattutto che potevamo farne a meno. (Roberto Gervaso)

Il marito che vuole un matrimonio felice deve imparare a tenere la bocca chiusa e il suo portafoglio aperto. (Groucho Marx)

Il matrimonio è un esperimento chimico nel quale due corpi innocui possono, combinandosi, dare origine a un veleno. (Édouard Pailleron)

Frasi partecipazioni matrimonio originali: dalle canzoni ai cartoni Disney

Come creare delle partecipazioni di matrimonio originali? Lo spunto può arrivare da tante parti diverse e può essere più o meno divertente. C’è chi preferisce delle frasi per le partecipazioni di tipo spirituale, prendendo come esempio i Testi Sacri oppure dichiarazioni di personaggi celebri che hanno ispirato il mondo. C’è poi chi apprezza le frasi e le citazioni delle pellicole Disney più amate. Infine, come sempre, un aiuto arriva dalle canzoni, sia italiane che straniere.

Frasi partecipazioni matrimonio spirituali

Le nozze sono un momento magico e meraviglioso per la coppia. Il coronamento di un sogno d’amore e un giuramento davanti a Dio per chi sceglie di sposarsi in chiesa ed è credente. In questo caso gli inviti per il matrimonio si possono rendere originali grazie a frasi spirituali, in grado di emozionare e far riflettere.

Non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore. (Madre Teresa di Calcutta)

Non esiste l’amore a puntate, l’amore a porzioni. L’amore è totale e quando si ama, si ama fino all’estremo. (Papa Francesco)

L’uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se non gli viene rivelato l’amore, se non s’incontra con l’amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente. (Papa Giovanni Paolo II)

Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro. (Papa Wojtyila)

La misura dell’amore è amare senza misura. (S. Agostino)

Il mio amato è mio e io sono sua. Io sono del mio amato e il mio amato è mio. (Cantico dei Cantici, 2, 16; 6, 3)

Nulla è impossibile per chi crede, nulla è difficile per chi ama. (San Bernardo di Chiaravalle)

Quando un uomo e una donna diventano uno nel matrimonio non appaiono più come creature terrestri, ma sono l’immagine stessa di Dio. Così uniti non hanno paura di niente. Con la concordia, l’amore e la pace, l’uomo e la donna sono padroni di tutte le bellezze del mondo. Possono vivere tranquilli, protetti dal bene che si vogliono secondo quanto Dio ha stabilito. Grazie, Signore, per l’amore che ci hai regalato. (San Giovanni Crisostomo)

Frasi partecipazioni matrimonio Disney

Chi adora stupire gli ospiti e vuole dare un tocco di originalità alle partecipazioni di matrimonio può usare le frasi dei cartoni Disney. In questi lungometraggi incanto e magia si mescolano, raccontando anche tematiche importanti e profonde come l’amore.

Lei lo avvertì di non lasciarsi ingannare dalle apparenze perché la vera bellezza si trova nel cuore. (La Bella e la Bestia)

Le persone fanno sempre cose pazze quando sono innamorate. (Hercules)

Qualunque cosa accada, sarò al tuo fianco per sempre. (Pocahontas)

L’amore è una canzone che non finisce mai. (Bambi)

Tu significhi per me più di qualunque altra cosa al mondo. (Peter Pan)

A volte vale la pena sciogliersi per qualcuno. (Frozen, il regno di ghiaccio, Olaf)

Ricorda, sei l’unica che può riempire il mondo di sole. (Biancaneve e i Sette Nani)

Ohana significa famiglia. Famiglia significa che nessuno viene abbandonato o dimenticato. (Lilo & Stitch)

Frasi partecipazioni matrimonio dalle canzoni

La musica spesso ci viene in soccorso quando cerchiamo ispirazione per le partecipazioni di matrimonio. Tanti autori hanno composto brani eccezionali ed emozionanti, con frasi che si possono usare per gli inviti di nozze.

Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. (Franco Battiato)

Sei l’aurora boreale, sei la luce che squarcia il mio vuoto banale (Negrita)

Se l’universo intero ci ha fatto incontrare, qualcosa di sicuro vorrà dire (Luciano Ligabue)

Ovunque tu sarai. Ovunque io sarò. Non smetteremo mai. Se questo è amore…amore infinito (Raf)

Ma questo nostro amore è come musica che non potrà finire mai (Jovanotti)

Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita che si prende per mano a battaglia finita, come fa questo amore che dall’ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi (Fabrizio De André)

Voglio te, voglio te, voglio te, perché tu, tu fai parte di me. Voglio te, voglio te, voglio te fino all’ultimo sguardo, all’ultimo istante, all’ultimo giorno che avrò (Antonello Venditti)

E respirando brezze che dilagano su terre senza limiti e confini ci allontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini (Lucio Battisti)

Se mi guardi con gli occhi dell’amore, non ci lasceremo più. Inganneremo il tempo e il dolore, sia l’estate che l’inverno. E cambieremo il mondo ogni volta che vuoi, e fermeremo il mondo ogni volta che vuoi (Pino Daniele)

E con le mani, amore, per le mani ti prenderò e senza dire parole nel mio cuore ti porterò; e non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più (Francesco de Gregori)

Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto, ci fa volare dentro all’aria come bollicine (Jovanotti)

Impareremo a camminare, per mano insieme a camminare, domenica (Diamante, Zucchero)

E t’abbraccerò, così che tu non possa andare via. Non dirmi no, tanto saprei amarti pure come idea (Ultimo)

Io ti resterò per la vita fedele e se fossero pochi, anche altri cent’anni! Così addolcirai gli inganni delle tue sirene (Max Gazzè)

Cercherò, proverò, davvero ad avere sempre su di me il profumo delle mani, riuscire a fare sogni tridimensionali, non chiedere mai niente al mondo… solo te (Samuele Bersani)

Per rendere le partecipazioni ancora più originali si possono usare delle citazioni di canzoni straniere.

I felt it from the first embrace I shared with you that now our dreams they’ve finally come true. (Ryan Gosling)

If I could, then I would, I’ll go wherever you will go. Way up high or down low, I’ll go wherever you will go (The Calling)

‘Cause you still look perfect as days go by, even the worst ones, you make me smile. I’d stop the world if it gave us time. (Lukas Graham)

Give your all to me, I’ll give my all to you. You’re my end and my beginning, even when I lose I’m winning (John Legend)

The road is long, there are mountains in our way, but we climb a step every day (Joe Cocker e Jennifer Warnes)

If you’re lost, you can look and you will find me time after time. If you fall, I will catch you, I’ll be waiting time after time. (Cyndi Lauper)

Love me dear, tell me you are mine. I’ll be yours through all the years, till the end of time (Elvis Presley)

I will be faithful ‘cause I’m counting on a new beginning. A reason for leaving. A deeper meaning. (Savage Garden)

The road is dark and it’s a thin thin line, but I want you to know I’ll walk it for you any time (Bruce Springsteen)

If the sun refused to shine I would still be loving you, when mountains crumble to the sea there will still be you and me. (Led Zeppelin)

Frasi invito matrimonio civile

In occasione di un matrimonio civile si possono realizzare delle partecipazioni molto particolari, in grado di mescolare romanticismo e magia. Un aiuto arriva dai grandi poeti e scrittori che hanno raccontato come nessun altro l’amore e l’unione fra due persone: quale modo migliore dunque per annunciare la data del grande giorno?