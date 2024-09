Quali sono i migliori colori per un matrimonio a settembre 2024

Fonte: iStock Matrimonio settembrino

Complici le temperature ottimali e il fascino della stagione autunnale ancora agli esordi, settembre è un mese molto gettonato tra i futuri sposi in Italia. Ad affascinare le coppie, sono soprattutto i colori che accompagnano queste settimane, e che promettono di regalare alle nozze un appeal senza eguali. La palette cromatica di un matrimonio, infatti, è uno degli elementi più importanti dei fiori d’arancio, e crearne una in perfetta sintonia con il periodo del sì aiuterà a rendere l’ambiente ancora più suggestivo e coerente.

A seconda della location e della data delle nozze, potrete puntare sulle tonalità vivaci dell’estate o su quelle più malinconiche dell’autunno. L’ispirazione potrebbe arrivare dal foliage, oppure dai fiori ancora rigogliosi. Avete deciso di sposarvi a settembre 2024? Ecco qualche suggerimento sulla palette cromatica per il vostro sì.

Tutte le sfumature del viola

Il viola è un colore elegante e versatile che si adatta a qualsiasi giorno settembrino. Le sfumature più chiare, come lilla e lavanda, sono lo sfondo perfetto per i fiori d’arancio all’inizio del mese, mentre le nuance prugna e vinaccia si adattano meglio ai sì di fine settembre.

Essendo tuttavia il viola un colore piuttosto impegnativo, gli esperti consigliano di abbinarlo a tinte neutre e delicate per un effetto più armonioso. Si può quindi puntare su avorio, beige o dorato per un tocco di eleganza, ma anche sul verde salvia.

I dettagli che meglio si sposano con questa nuance? La wedding stationery, con disegni e card violacee, ma anche gli outfit. Si può selezionare questo colore per gli abiti delle damigelle, ma anche per scarpe e applicazioni floreali nell’outfit della sposa. Impossibile, infine, non citare i fiori: dalie, rose e ortensie non possono assolutamente mancare in nessun matrimonio settembrino.

Borgogna e arancione

L’autunno fa il suo ingresso ufficiale il 21 settembre, ed è proprio in questo periodo che, tradizionalmente, le foglie iniziano a cambiare colore. Se quindi avete organizzato i vostri fiori d’arancio nella seconda metà del mese, potete lasciarvi ispirare proprio dal foliage nella scelta della vostra palette nuziale. Secondo gli esperti, un abbinamento particolarmente efficace è quello composto dal borgogna e dall’arancione, ideale per conferire un aspetto più confortevole ed accogliente alla location del sì.

C’è di più: queste nuance hanno anche un significato simbolico perfettamente in linea con lo spirito dei fiori d’arancio. Il borgogna rappresenta infatti amore profondo e passione, mentre l’arancione è tradizionalmente associato ad amicizia ed entusiasmo.

Questi due colori possono essere utilizzati con successo per addobbi floreali, poiché sono molto comuni in natura in questo periodo dell’anno. Potete quindi pensare ad un bouquet di foliage, anemoni, rose e cosmos mentre attraversate la navata della Chiesa. Allo stesso modo, potete utilizzare questa palette per dettagli come segnaposto, topper per i dolci e centrotavola. Qualora lo preferiate, potete anche abbinare una delle due tonalità a particolari in oro o bianco per un aspetto più delicato.

Tortora e marrone

I colori caldi della terra, che includono sfumature di marrone, tortora e nude, risulteranno perfetti in qualunque periodo decidiate di convolare a nozze. Si tratta di tinte particolarmente versatili, che si adattano con facilità a cerimonie di diverso stile e che riescono a creare un ambiente quasi domestico e conviviale.

Gli esperti consigliano di utilizzare questa palette soprattutto se avete pensato ad un matrimonio immerso nella natura o di stile botanico. Materiali come il legno e il rattan rendono particolarmente onore a questi colori: scegliete quindi sedie, tavoli e centrotavola di questo tipo per l’allestimento.

In quanto al bouquet, dalie marroni e rose color tortora, abbinate a fiori di stagione, possono creare un singolare ed affascinante connubio. Anche bicchieri e brocche potrebbero facilmente essere utilizzate in queste tonalità.

Rosa polvere, blu navy e giallo mostarda

Non c’è limite al numero di colori con cui si può decorare la propria location di matrimonio. Si possono, ad esempio, anche mixare nuance autunnali ed altre più estive, in un perfetto tributo al mese di settembre: provate a fondere il borgogna e il mostarda con il rosa e il blu navy, e non resterete delusi.

Se pronuncerete il sì in un vigneto o una fattoria dal sapore rustico, questo schema cromatico potrebbe rivelarsi molto efficace. In particolare, potete comporre bouquet o addobbi floreali con accenti di avorio, rosa polvere e giallo mostarda, aggiungendo anche del foliage o dell’erba secca per un tocco ancora più bucolico.

In quanto al navy, invece, potrebbe rivelarsi un ottimo alleato per l’arredamento e per la lounge area, scegliendo tende e tovaglie in questo colore. Nulla vi vieta di puntare su questa nuance anche per l’abito dello sposo oppure per l’angolo bar, per il quale sono tradizionalmente indicati colori più scuri.

Color pesca e avorio

Se avete organizzato il matrimonio nelle prime settimane di settembre, potete puntare su colori dal sapore ancora estivo come arancione e pesca, con accenti crema o avorio.

Questa paletta cromatica riesce infatti a cogliere le sfumature della transizione di stagione, in quanto arancione e pesca sono in qualche modo assimilabili alle foglie che da verdi cominciano lentamente ad ingiallire. Potete quindi scegliere addobbi floreali come archi e centrotavola in queste nuance, meglio se a contrasto con tovaglie in colori neutri.

Lavanda e celeste

Lavanda e celeste, tonalità più fredde, sono la scelta perfetta se cercate un effetto di contrasto rispetto all’atmosfera quasi autunnale di settembre. Si tratta di colori che si adattano perfettamente a diversi aspetti dei fiori d’arancio: card ed inviti possono essere impreziositi da illustrazioni colorate, ma si può anche optare per carta azzurro chiaro con dettagli più scuri.

Le nuance citate sono molto utilizzate per gli abiti delle damigelle, ma anche per accessori come fermagli e nastri tra i capelli, conferendo ai look un aspetto etereo e delicato.

Sia il lavanda che il celeste possono essere abbinati ad accenti neutri, ma se siete alla ricerca di un tocco più energetico e moderno, sostituite avorio o color crema con tonalità più scure, come il nero o il grigio fumo. Potete utilizzarli soprattutto per valorizzare sedie e tavoli, regalando un tocco più autunnale al vostro sì.