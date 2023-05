Nomi tavoli per matrimonio: 12 idee per sceglierli

Fonte: Shutterstock Nomi per tavoli matrimonio

Scegliere i nomi dei tavoli al proprio matrimonio è diventato un must per tutti gli sposi, anche se non hanno scelto un tema ben preciso. Soprattutto se si hanno molti invitati e, dunque, molti tavoli da indicare, la scelta di nomi dei tavoli del matrimonio originali diventa ardua.

Lasciarsi guidare dal tema prescelto per il proprio ricevimento potrebbe essere una buona idea. In alternativa, si potrebbe andare a pescare direttamente dalla storia d’amore dei due futuri sposini. Un passaggio, quello di nominare i tavoli, che potrebbe non servire nel caso in cui si decida di fare un’unica tavolata conviviale.

Per orientarsi nella scelta dei nomi dei tavoli per il proprio matrimonio, di seguito suggeriamo dodici idee non banali per nominare al meglio i tavoli dei propri ospiti.

Tableau de mariage: cos’è

Prima di addentrarci nei nomi da dare ai tavoli, bisogna parlare del tableau de mariage ovvero quel quadro su cui verranno esposti ed elencati, all’ingresso della sala del ricevimento, i nomi di tutti i tavoli, il loro posizionamento e gli ospiti che ci saranno seduti.

Le origini del tableau potrebbero essere fatte risalire al Rinascimento quando gli sposi facevano realizzare un quadretto per i propri ospiti, in cui venivano ritratti in scene di vita quotidiana. In Francia, sin dal XX secolo, invece, iniziò a diffondersi il tableau più funzionale e simile a come lo conosciamo oggi.

Una vera e propria mappa dei tavoli, dunque, che viene realizzata come un quadro su cui ci sono degli elementi che rappresentano ciascun tavolo a cui vanno aggiunti i nomi degli ospiti. Il tableau deve essere facile da consultare a colpo d’occhio per evitare di disorientare i commensali. La grafica del tableau dovrebbe essere in linea con le altre grafiche utilizzate per le nozze: dalle partecipazioni ai segnaposto, passando per il libretto della chiesa.

Ci sono degli accorgimenti quando si stabilisce la disposizione dei propri tavoli. In particolare, il numero dei tavoli e il numero di persone che li occuperanno dovrebbe essere comunicato almeno 15 giorni prima del ricevimento. Inoltre, se si stabilisce un tavolo per i bambini, con animatori dedicati, i piccoli potranno essere messi tutti insieme. Altrimenti, le famiglie non dovrebbero essere separate. Inoltre, sarebbe meglio unire nello stesso tavolo le persone che almeno si conoscono da un po’.

Dopo questa premessa, è giunto il momento di capire quali nomi dare ai tavoli del proprio ricevimento di matrimonio con dodici idee. Dal nome gli invitati capiranno sin da subito, che tipo di atmosfera si respirerà nel corso della cerimonia. Si comprende, dunque, come la scelta che ad un primo sguardo, potrebbe sembrare futile e facile, sia in realtà importante.

1. Nomi tavoli matrimonio eleganti

Se la propria cerimonia sarà improntata sull’eleganza e la raffinatezza, il nome dei tavoli non potrà che essere incentrato sullo stesso stile. Eleganza, spesso, fa rima con classico, dunque, i nomi dei tavoli non dovrebbero essere troppo stravaganti. Sotto la tipologia dei nomi dei tavoli per un matrimonio che siano eleganti spiccano i nomi dei pittori famosi. Questa è la prima idea che ti suggeriamo per i tavoli. Van Gogh, Picasso, Caravaggio, Monet, Modigliani sono soltanto alcuni dei pittori da scegliere come protagonisti dei vostri tavoli.

Si potrà scegliere anche una particolare corrente. Chi sceglierà, ad esempio, i pittori impressionisti inserirà tra i nomi possibili: Monet, Degas, Renoir. La particolarità di scegliere i pittori come nomi dei propri tavoli di matrimonio renderà anche il tableau molto elegante. I segnaposto di ciascun occupante del tavolo potranno essere realizzati con una grafica che riprenda i quadri più belli dell’artista. Il tema potrebbe essere ripreso anche nei cadeaux de mariage, nelle partecipazioni e in tutte le grafiche relative all’evento.

2. Nomi tavoli matrimonio a tema fiori

Per rimanere sempre sul classico e l’elegante, tra le idee dei nomi da dare ai tavoli del matrimonio, spiccano i fiori. La natura ci offre una grande varietà di fiori tra cui scegliere. Si possono scegliere i fiori appartenenti ad una particolare stagione o area geografica, fiori che hanno un significato particolare oppure semplicemente belli da vedere.

Rose, garofani, margherite, girasoli l’unico limite viene dato da Madre Natura. Sì, perché i tavoli del matrimonio a tema fiori avranno una marcia in più: come centro tavola, infatti, si potrà inserire una composizione con il fiore prescelto per dare il nome al tavolo. In questo caso, grande importanza dovrà essere data alla stagionalità del fiore. Non si può pretendere di avere una composizione di stupende peonie ad agosto senza rischiare che queste appassiscano prima che l’evento inizi. I tavoli così concepiti funzionano soprattutto se l’evento si svolgerà in primavera.

3. Nomi tavoli matrimonio divertenti

La coppia che ha deciso di convolare a nozze è composta da due persone che non amano prendersi troppo sul serio. Per questo motivo, il nome che daranno ai loro tavoli sarà divertente. Sarà in grado, insomma, di strappare un sorriso agli ospiti che andranno ad occuparli.

La terza idea potrebbe essere quella di nominare i tavoli come una delle dei cartoni animati che si era soliti guardare da piccoli (e, perché no, anche da adulti). Via libera, dunque, a nomi dei tavoli come: Lady Oscar, Mila e Shiro, Holly e Benji. Sembrerà a tutti di fare un salto nel passato. Perché non riproporre le sigle dei cartoni durante il karaoke organizzato ad hoc per l’intrattenimento della festa? Se ne vedranno delle belle.

4. Nomi tavoli matrimonio originali: super eroi e super eroine

Per trovare dei nomi di tavoli per il proprio matrimonio originali bisognerebbe attingere alla sfera personale degli sposi: i loro gusti, i loro interessi, la loro storia d’amore saranno gli elementi principali da cui attingere.

Se entrambi gli sposi amano osare, non gli resta che scegliere dei nomi dei tavoli del loro matrimonio quanto più originali possibile. Ad esempio, gli amanti dei film Marvel potranno dedicare ciascun tavolo ad un super eroe.

5. Nomi tavoli matrimonio originali: il tema del ballo

Diverso è il discorso se entrambi gli sposi amano il ballo: ogni tavolo potrà essere chiamato come un passo di danza o un particolare ballo. Magari a qualcuno capiterà proprio quello che li ha fatti innamorare.

6. Nomi tavoli matrimonio originali: i luoghi del cuore

E se il nome dei tavoli fosse un quartiere o una via della città che ha visto nascere la storia d’amore degli sposi? Oppure i loro luoghi di ritrovo preferiti, come locali, bar o ristoranti.

7. Nomi tavoli matrimonio: viaggio

Oltre alle idee eleganti, divertenti e originali, non bisogna dimenticare le idee più convenzionali o classiche per poter nominare i propri tavoli al matrimonio.

La settima idea che ti proponiamo è quella del viaggio. Ogni tavolo, potrebbe essere nominato come una località che la coppia ha visitato durante la loro storia d’amore. Che sia Parigi o New York, ogni tavolo potrebbe essere corredato con una foto dei due protagonisti dell’evento scattata proprio in quel luogo.

8. Nomi tavoli matrimonio: stelle e pianeti

L’ottava idea, invece, riguarda le stelle del firmamento o i pianeti i cui nomi, spesso e volentieri, vengono utilizzati per dare il nome ai tavoli del ricevimento. Da Orione a Betelgeuse, questa idea è consigliata soprattutto se l’evento si svolgerà di sera e si possono creare giochi di luce in grado di ricreare l’atmosfera del cielo stellato d’estate.

9. Nomi tavoli matrimonio: il cibo

Gli sposi amanti della buona tavola non potranno che nominare i propri tavoli con dei nomi di pietanze, dolciumi oppure bevande della tradizione culinaria che più aggrada alla coppia. Questa è la nostra nona idea. I tavoli potranno essere nominati come tipi di pizze: Margherita, Capricciosa e Siciliana. Oppure come tipi di pasta: spaghetti, tubetti, fusilli. Anche i vari tipi di dolce potrebbero essere nomi di tavoli: zeppola, sfogliata, bignè. Senza dimenticare i vari tipi di vino: Fiano, Aglianico, Lambrusco.

10. Nomi tavoli matrimonio: film e poesia

Per la decima idea, facciamo riferimento a quelle coppie più romantiche che potranno attingere al mondo del cinema per dare dei nomi classici ai propri tavoli. Basti pensare ai film che hanno fatto la storia come: Via col Vento o Colazione da Tiffany. Un altro modo romantico di nominare i tavoli è quello di ispirarsi al mondo della poesia. Le poesie d’amore più belle di tutti i tempi diventeranno il nome del luogo dove far accomodare i propri ospiti. Un esempio? A Silvia, L’Infinito oppure Il sabato del villaggio, soltanto per citarne alcune di Pascoli.

11. Nomi tavoli matrimonio: colori

L’undicesima idea, invece, prende spunto dal mondo dei colori e delle sue sfumature. Ciascun colore può comunicare una sensazione, un’emozione. Il tavolo dei bambini, sempre pieni d’energia e allegri, avrà il nome del colore giallo. Quello dei nonni, conservatori di sapere, il colore azzurro. Quello degli sposi sarà rosso come la passione.

12. Nomi tavoli matrimonio: lingue e dialetti

Come ultima idea, invece, si può attingere al mondo delle lingue. Un grande classico è quello di nominare i tavoli con la parola amore declinata in tutte le lingue del mondo. Amour, Love, Amore, Liebe. Un pizzico di originalità? Usare le parole del proprio dialetto d’origine.