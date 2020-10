Pif papà: è nato il primo figlio di Pierfrancesco Diliberto

editato in: da

Le mamme (e papà) vip del 2020

Pif è diventato papà: l’attore e regista ha avuto il suo primo figlio dalla compagna a cui è legato da diverso tempo. Vero nome Pierfrancesco Diliberto, l’ex conduttore de Le Iene e creatore del format Il Testimone, ha sempre protetto la sua vita privata e non ha mai parlato dei suoi amori. Qualche mese fa Pif era stato paparazzato mentre passeggiava nelle vie della Capitale in compagnia di una donna, indicata come la sua fidanzata, che sfoggiava un bel pancione.

In questi giorni il settimanale Vero ha pubblicato alcuni scatti che sembrano confermare che Pif è diventato papà. Il regista ha scelto di non annunciarlo su Instagram, ma le foto apparse sulla rivista raccontano al meglio tutta la sua felicità. Nelle immagini il regista 48enne spinge una carrozzina insieme alla compagna, concedendosi una passeggiata. I due sembrano molto felici e sereni. Pif in passato ha vissuto una relazione con Giulia Innocenzi, nota giornalista che oggi collabora anche con le Iene.

In seguito si era parlato di una love story con Francesca Fialdini, prontamente smentita dai diretti interessati e di un flirt, anche questo inesistente, con Miriam Leone. Schivo e lontano dai riflettori, Pif non ha mai parlato apertamente delle sue relazioni, ma qualche tempo fa aveva confessato di essere molto timido in amore. “Sono anaffettivo. Ho dei sentimenti, ma non li mostro – aveva raccontato in un’intervista all’Huffington Post -. […] Un’altra domanda che mi faccio, più passano gli anni, è: come fa la gente a stare insieme per quindici, vent’anni? Per me è inspiegabile. Non lo capisco […] Stare insieme tanti anni con la stessa persona è un lavoro. Le persone cambiano. E poi un figlio di divorziati si fa più domande”.

Il 2020 è stato un anno ricco di nascite fra i vip. Solo qualche giorno fa Mario Biondi, già papà di otto figli, aveva annunciato la nascita di Mariaetna, mentre Filippo Magnini e Giorgia Palmas avevano pubblicato su Instagram la prima foto di Mia, la piccola frutto del loro amore. La lista dei baby vip però è molto più lunga, fra Vivienne Charlotte, figlia di Alena Seredova, e Alice Campello e Alvaro Morata, ma anche Jude Law e Gigi Hadid.