Filippa Lagerback, mamma orgogliosa: grande festa per il traguardo di Stella

Stella Bossari, la figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback diventa modella

Gli anni passano, e Stella Bossari è ormai diventata una splendida ragazza: proprio in questa calda estate ha raggiunto uno dei traguardi più importanti della sua età, una tappa miliare nel suo percorso di studi. Stringendo forte tra le mani il diploma, sorride alla macchina fotografica e si lascia immortalare in alcuni bellissimi scatti da mamma Filippa e papà Daniele, genitori orgogliosissimi.

Stella ha frequentato con grande successo la Scuola Europea di Varese, l’unica sul territorio italiano dei 14 istituti dell’Unione Europea abilitati a rilasciare il baccalaureato europeo. Il 2 luglio 2021, la figlia di Filippa Lagerback si è diplomata – con un anno d’anticipo rispetto ai suoi coetanei, visto che la scuola superiore presso cui ha studiato prevede due bienni e non un ciclo unico quinquennale.

Felicissima per il risultato raggiunto, Stella ha condiviso su Instagram alcune delle foto più belle che la ritraggono in questo suo momento speciale, un passo avanti nella sua vita da adulta. Nonostante la giovane età (compirà 18 anni solo il prossimo 25 luglio), è già una ragazza bellissima e solo qualche mese fa ha intrapreso quella che potrebbe essere la sua futura carriera, posando come modella in alcuni scatti strepitosi.

Naturalmente, i suoi genitori sono al settimo cielo. Suo padre, Daniele Bossari, ha festeggiato sui social pubblicando un ritratto sorridente di Stella con in mano il suo diploma: “Gongoliamo di orgoglio” – ha scritto in didascalia, dando sfogo così a tutta la sua gioia. Mamma Filippa, altrettanto felice, ha scelto altre splendide foto da condividere scrivendo semplicemente: “La nostra Stella”.

Per la giovane figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback, ha adesso inizio le vere vacanze estive. Dopo una lunga maratona verso il diploma, soprattutto in un anno difficile come quello che abbiamo appena trascorso, è pronta a mettere da parte i libri di scuola e tuffarsi in un’estate mozzafiato, da trascorrere con la famiglia e con gli amici. E chissà cosa avrà in serbo per lei il futuro: che Stella abbia intenzione di proseguire come modella, visto il successo che ha già ottenuto nel momento stesso in cui ha mosso i suoi primi passi in questo mondo? O che voglia portare avanti gli studi, iscrivendosi all’università? Tutto è nelle sue mani, ma non potrà mai rendere i suoi genitori più orgogliosi di come sono adesso.