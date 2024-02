Vasco Rossi dice addio ad Andrea Giacobazzi, l’amico di una vita che aveva ispirato la sua celebre Colpa d’Alfredo. Aveva 67 anni ed è morto in seguito alle complicazioni di un intervento chirurgico al quale si era appena sottoposto. Su Instagram, l’ultimo saluto del Kom che promette di ricordarlo per sempre. L’uomo era noto anche ai fan del Blasco, che spesso lo vedevano partecipare ai suoi concerti, e ai suoi figli, coi quali si vedeva spesso fotografato.

Morto Andrea Giacobazzi, l’addio di Vasco Rossi

“Caro Ciciui, mi mancherai moltissimo. Sarai sempre vivo dentro il mio cuore! Viva Andrea Giacobazzi (Colpa d’Alfredo). Andrea è sempre stato dalla mia parte anche quando molti mi voltavano le spalle… Facevano finta di non conoscermi.. non credevano in quello che facevo.

Lui insieme a Marengo (a Modena) mi sono sempre stati vicini. Questo vorrei ricordarlo perché so che lui ci teneva! Last but not least: lui è stato tra i primi ad avere la visione di quello che poi è diventato Modena Park“, scrive Vasco Rossi su Instagram, il posto che ha scelto per l’ultimo saluto al suo “Alfredo”.

Nel corso degli anni che ha trascorso al fianco del rocker di Zocca, aveva spiegato la genesi del brano iconico e chiacchieratissimo che non manca mai nella scaletta dei concerti del Kom: “Era estate e Vasco già da mesi faceva il disc jockey allo Snoopy. Con il caldo il locale si trasferiva in un’altra location all’aperto. Un drink dopo l’altro si passavano le serate lì a rimorchiare ragazze e a pensare a cosa fare quando uscivamo dalla sala da ballo. Vasco era perso per una ragazza che abitava vicino a Modena, Daniela. Ci provava ogni sera e ogni sera lei inventava scuse”.

“Vasco venne da noi, stava a duemila per l’emozione, voleva accompagnarla a casa. Io iniziai a parlargli dicendo che, visto che doveva arrivare a Misano dove la sera avrebbe dovuto suonare, era meglio che partiva in tempo utileper non rimanere imbottigliato nel traffico”, aveva proseguito Giacobazzi, spiegando la ragione dei “discorsi seri e inopportuni che gli hanno fatto sciupare tutte le occasioni“. E continuava: ” E lei andò con un certo Santino, che non era nero, come dice Vasco nella canzone, ma semplicemente molto abbronzato. E aveva una bella macchina una Bmw”.

Il valore dell’amicizia, per Vasco Rossi, è sempre stato ai primi posti. E con Andrea Giacobazzi sono rimasti legati fino all’ultimo giorno. Proprio come accadde con Massimo Riva – nonostante i tanti anni di separazione artistica – con Guido Elmi e Claudio Lolli, che erano anche dei suoi fedeli collaboratori. A Lolli, scomparso giovanissimo per un tumore aggressivo, è dedicata Gli Angeli.

Testo Colpa d’Alfredo

Ho perso un’altra occasione buona stasera

è andata a casa con il ne**o, la t**ia!

Mi son distratto un attimo…

Colpa d’Alfredo

Che con i suoi discorsi seri e inopportuni

Mi fa sciupare tutte le occasioni

Io prima o poi lo uccido!…lo uccido!

E lei invece non ha perso tempo

Ha preso subito la palla al balzo

L’ho vista uscire, mano nella mano, con

Quell’africano che non parla neanche bene l’italiano,

Ma si vede che si fa capire bene quando vuole…

Tutte le sere ne accompagna a casa una diversa

Chissà che cosa le racconta,

Per me è la macchina che c’ha che conta!

E quella st**nza non si è neanche preoccupata

Di dirmi almeno qualche cosa, che so, una scusa…

Eeeeehhh! Si era già dimenticata

Di quello che mi aveva detto prima

Mi puoi portare a casa questa sera?

Abito fuori Modena, Modena park

Ti porterei anche in America

Ho comperato la macchina apposta!

E mi ero già montato la testa…

Avevo fatto tutti i miei progetti…

Non la portavo mica a casa,

Beh se la sposavo non lo so, ma cosa conta!

Sono convinto

Che se non ci fosse stato lui

Mi avrebbe detto sì!

Sono convinto

Che se non ci fosse stato lui

Mi avrebbe detto sì!