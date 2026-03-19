La Volta Buona, pagelle del 19 marzo: Milly Carlucci arruola Caterina a Canzonissima (9), Tradimenti, borse e scandali (5)

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Caterina Balivo a "La Volta Buona"

A La Volta Buona Caterina Balivo costruisce il pomeriggio del 19 marzo tra racconti di famiglia e storie che, una volta aperte, finiscono per allargarsi sempre un po’ di più. Si parte da legami con equilibri trovati e verità che arrivano nel tempo, e si scivola verso aneddoti personali e confidenze inaspettate.

Ma non solo: in studio arriva Milly Carlucci pronta a svelate una bella notizia sul cast di Canzonissima. Le nostre pagelle.

Pupo e la famiglia (non) allargata (8)

A La Volta Buona si parla di famiglie allargate e lo si fa attraverso il racconto di Ilaria Ghinazzi.

La figlia di Pupo ricorda il momento in cui ha scoperto di avere una sorella nata da un’altra relazione del padre. Aveva 15 anni, piena adolescenza, e la notizia, inevitabilmente, l’aveva spiazzata. Poi, passo dopo passo, l’incontro, la conoscenza e un rapporto che ha trovato il suo equilibrio. “Con il tempo ci è stata presentata e si è instaurato un bel rapporto”, racconta.

L’emozione in studio si sente, soprattutto quando il discorso si sposta su Pupo. Per lui non è stato semplice, ma alla fine è riuscito a tenere insieme tutto. Ilaria lo dice senza retorica: ha saputo gestire una situazione complicata costruendo qualcosa che oggi funziona.

Ma il racconto non si ferma lì. Perché la famiglia di Pupo ha sempre avuto una forma tutta sua: il cantante, infatti, ha scelto di vivere il suo affetto accanto a due donne diverse, una situazione che lui stesso non ama definire “allargata”, ma semplicemente famiglia.

Anche in questo caso, Ilaria non nasconde le difficoltà iniziali. Non è stato tutto immediato, né semplice. Però torna sempre lo stesso punto: il modo in cui suo padre ha saputo alleggerire anche le dinamiche più complicate, rendendole nel tempo più naturali. Non la famiglia perfetta, ma una famiglia che ha trovato il suo modo. E, a quanto pare, anche il suo equilibrio.

Raffaella Carrà, i dettagli sul figlio adottivo (7)

È una delle notizie più chiacchierate degli ultimi giorni: Raffaella Carrà ha un figlio adottivo, Gianluca Pelloni Bulzoni. Un dettaglio che ha riacceso l’attenzione su una parte della sua vita rimasta finora più defilata.

A La Volta Buona si torna sulla questione e prova a ricostruire la storia partendo da chi c’era. In studio interviene Matteo, capo dell’agenzia di bodyguard per cui lavorava Gianluca, che aggiunge qualche tassello in più.

Contrariamente a quanto raccontato finora, il primo incontro tra i due non sarebbe avvenuto a Sanremo, ma prima, durante Carràmba! Che sorpresa, quando Gianluca lavorava come bodyguard. Sanremo arriva dopo, come passaggio che consolida il rapporto.

“A Sanremo 2001 iniziai io con Raffaella, poi dovendo gestire altri operatori le ho presentato Gian Luca”, racconta Matteo.

Un legame che si è costruito nel tempo e si è fatto più stretto anche lontano dai riflettori. Raffaella Carrà, infatti, non ha mai nascosto il suo rapporto con la maternità: il desiderio mancato di un figlio, ma anche un modo diverso di viverlo.

Caterina Balivo e l’ex fidanzato traditore (7)

Per Caterina Balivo il salotto de La Volta Buona è casa. E quando si è a proprio agio, può capitare che il confine tra racconto e confidenza diventi sottilissimo.

Parlando di Miss Italia insieme a Patrizia Mirigliani, la conduttrice si lascia andare a un ricordo personale che ha tutto il sapore di una storia già archiviata e anche un po’ ridimensionata dal tempo. Un ex fidanzato e una visita a sorpresa che, col senno di poi, erano già abbastanza sospetti.

“Mi è venuto a trovare a Miss Italia con degli amici. Ho scoperto da loro che erano al nord da qualche giorno, a Brescia, da alcune amiche conosciute in estate.”

Peccato che, qualche mese dopo, quell’“amica” si sia rivelata qualcosa di decisamente meno innocente.

Caterina racconta con leggerezza, senza farne un caso. Ci scherza su, la liquida con eleganza e con una decisione piuttosto chiara: salutarlo, senza troppi giri. Un bel colpo: un aneddoto scappato per caso, ma su cui ha saputo glissare.

Tradimenti, borse e scandali (5)

Tra una storia di famiglia e l’altra, a La Volta Buona trova spazio anche il lato più dramma del pomeriggio: tradimenti, bugie e qualche colpo basso.

In studio arriva Maria Laura Iovino, che racconta una vicenda che parte come un sospetto e finisce decisamente peggio. Il fidanzato le avrebbe rubato borse, orologi e gioielli.

Il dettaglio che fa scattare tutto? Una valigia da preparare per un viaggio a Madrid e alcune borse che spariscono nel nulla. Nessun segno di forzatura, nessuna porta aperta. E quindi il dubbio diventa subito più preciso.

L’unico che sapeva dove fossero gli oggetti di valore era lui.

Maria Laura racconta anche il lato più difficile: non solo il danno economico, ma quello affettivo. Perché quando a mancare è la fiducia, il conto è sempre più alto.

Eppure, all’inizio, lei gli crede. Partono insieme, lui nega tutto. Poi però arriva la svolta: le borse compaiono online, in vendita su un sito vintage.

A quel punto, la verità viene fuori. Confessione alla madre di lei, ammissione parziale: solo le borse, non il resto. Una storia che sembra uscita da una serie e che ricorda un romano e non così lontano problema di Rolex, ma che in studio diventa racconto. E lascia più di un sopracciglio alzato.

Milly Carlucci lancia “Canzonissima” (e arruola Caterina) (9)

Milly Carlucci torna in pista con un progetto che sa già di grande classico: Canzonissima. Dopo il successo di Ballando con le stelle, la conduttrice si prende il sabato sera con un nuovo show che punta dritto alla tradizione Rai, ma con un cast tutto da costruire.

E proprio dal salotto de La Volta Buona arriva una delle novità più commentate: tra i “fantastici 7” ci sarà anche Caterina Balivo.

Ad annunciarlo è la stessa Milly, con quella calma da chi sa già tutto ma se lo gode lo stesso. Non è un’anteprima, spiega, ma in studio l’effetto è comunque quello giusto: sorpresa, entusiasmo e clima da festa.

In collegamento arrivano Elettra Lamborghini che cerca di accaparrarsi il voto della conduttrice, ma anche Arisa e i Jalisse. E Caterina? Sorride felicissima. Ingresso ufficiale nel team e sabato sera prenotato.