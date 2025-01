Robert Pattinson ha sposato in gran segreto Suki Waterhouse

Fonte: IPA Suki Waterhouse e Robert Pattinson

Nozze a Capodanno per Robert Pattinson e Suki Waterhouse. La coppia avrebbe scelto l’ultimo dell’anno per giurarsi amore eterno dopo sei anni di relazione. La proposta di matrimonio era avvenuta un anno fa e ora, in gran segreto, i due attori avrebbero pronunciato il sì più importante, quello del per sempre. Tutto nella splendida cornice dei Caraibi e davanti a una cerchia ristretta di invitati tra cui la figlia di dieci mesi di cui il nome non è mai stato svelato.

Il matrimonio di Robert Pattinson e Suki Waterhouse

Robert Pattinson e Suki Waterhouse si sarebbero sposati in gran segreto. A lanciare lo scoop il portale di gossip Deuxmoi, che ha avuto modo di sentire una cameriera dell’esclusivo hotel caraibico dove si è tenuta la cerimonia (a quanto pare con rito civile): “Robert Pattinson e Suki Waterhouse si sono sposati la notte di Capodanno nel lussuoso resort nei Caraibi dove lavoro”, ha confessato, aggiungendo che i due sembravano molto innamorati e molto emozionati.

E poi: “La figlia era accanto a loro e indossava un bellissimo abito da damigella d’onore“. Stando a quanto raccontato dalla donna, il gruppo di invitati era composto principalmente dalla famiglia di Suki e Robert e tutti sono stati molto cordiali e gentile con il personale della struttura.

Dunque nessun ospite Vip all’evento ma tanta intimità e riservatezza. Al momento nessuna conferma ma neppure nessuna smentita da parte dei diretti interessati. Anche se i due non hanno mai nascosto la voglia di compiere un passo così importante e la nascita della loro primogenita ha sicuramente portato Pattinson e Suki ad accelerare i tempi.

A marzo 2024 Robert Pattinson e Suki Waterhouse sono diventati genitori per la prima volta di una bambina il cui nome non è stato mai svelato. In un’intervista con Access Hollywood l’attrice ha chiarito che il divo di Twilight “è il migliore dei papà, cambia i pannolini meglio di me”.

La storia d’amore tra Robert Pattinson e Suki Waterhouse

Robert Pattinson e Suki Waterhouse si sono conosciuti nel 2018, grazie ad una festa a Los Angeles di un amico in comune. La scintilla è scoccata subito e hanno iniziato ad uscire insieme. Qualche mese dopo i primi avvistamenti dei paparazzi, anche se la coppia ha sempre mantenuto un basso profilo. Entrambi sono molto riservati e fanno il possibile per tenersi alla larga dal mondo del gossip. Soprattutto Pattinson, che in passato ha vissuto una liaison molto mediatica con la collega Kristen Stewart.

In un’intervista al Sunday Time Suki Waterhouse ha confessato di essere sorpresa “di essere così felice con qualcuno dopo cinque anni”. Ha confidato: “Sono sempre così felice quando vedo il suo nome apparire sul mio telefono o anche quando mi manda un messaggio, e penso che anche lui si senta allo stesso modo per me. Abbiamo sempre molto da dire e lo trovo molto divertente”.

Del resto le sue precedenti relazioni non sono mai durate troppo: nel 2011 ha frequentato il musicista Luke Pritchard mentre tra il 2012 e il 2013 è stata legata al cantante Miles Kane. Dal 2013 al 2015 ha amato Bradley Cooper e dal 2015 al 2017 l’attore messicano Diego Luna.