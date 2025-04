Kristen Stewart si è sposata, tutto sulle nozze private con Dylan Meyer

Fonte: Getty Images Kristen Stewart e Dylan Meyer

Kristen Stewart è convolata a nozze: ha detto “sì” alla sua fidanzata Dylan Meyer. Matrimonio segretissimo, a dir poco: la cerimonia, assolutamente intima e sobria, si è svolta nella loro casa a Los Angeles domenica 20 aprile. Tra gli invitati anche volti della televisione, come l’attrice Ashley Benson insieme al marito Brandon Davis. Ma procediamo per punti: tutti i dettagli sul matrimonio della star dell’iconica saga di Twilight.

Kristen Stewart, le nozze segrete con Dylan Meyer

“Ci sposiamo, lo faremo sicuramente”, Kristen Stewart lo aveva detto e così è stato: l’attrice è convolata a nozze con Dylan Meyer. La coppia si è conosciuta per la prima volta nel 2013, ma si è avvicinata in seguito, nel 2019, alla festa di compleanno di un amico in comune, per poi fidanzarsi ufficialmente nel 2021. A riportare la notizia delle nozze è stato TMZ: la coppia si è recata in tribunale per ottenere la licenza di matrimonio e, alla fine, domenica 20 aprile si sono promesse un futuro pieno di gioia e d’amore insieme.

La licenza è stata ritirata martedì scorso: è stata Dylan a fare la proposta. Sul matrimonio celebrato in gran segreto nessuna sorpresa: la Stewart aveva raccontato di voler organizzare una grande festa, ma avrebbe anche potuto scegliere di sposarsi all’improvviso, senza troppo clamore. “Voglio solo farlo. Non sono una brava organizzatrice. Non so fare programmi per cena”, aveva detto. “Siamo delle persone molto casual. Penso che ci sposeremo con una cerimonia intima… Sorprenderemo un po’ tutti, lo faremo da sole”.

La storia d’amore tra Kristen Stewart e Dylan Meyer

Il matrimonio si è celebrato con riserbo, un evento assolutamente low profile, ben lontano dallo stile hollywoodiano a cui siamo soliti assistere. La proposta di matrimonio era arrivata da tempo, e galeotto è stato quell’incontro dopo anni dalla prima conoscenza sul set: due anime unite da un destino che si doveva realizzare. E ora stanno creando la loro famiglia: pochi mesi fa, la Stewart, ex fidanzata di Robert Pattinson, sua co-star sul set di Twilight (anche lui si è sposato in gran segreto con Suki Waterhouse), ha parlato della maternità. Sia lei quanto la moglie Dylan Meyer hanno scelto di congelare gli ovuli.

“Abbiamo fatto delle scelte coraggiose. Entrambe abbiamo deciso di congelare gli ovuli. Quindi se vogliamo, possiamo. Manteniamo aperte tutte le porte. Non so come sarà la mia famiglia, ma io voglio avere dei figli e su questo non ho dubbi… Ad un certo punto, so che mi dirò: ‘Voglio avere un figlio’. Non ho paura della gravidanza. Non ho paura di avere un figlio. Ho paura del parto, è una follia”.

La coppia ha sempre vissuto il loro amore lontana dalle luci dei riflettori: non sorprende, dunque, che le nozze siano arrivate quasi a sorpresa (e con pochissimi dettagli a riguardo): poche anche le dichiarazioni pubbliche della coppia, ma tutte piene d’amore. “Mi sento così fortunata”, aveva confidato la Stewart, in merito al legame costruito con la sua Dylan dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio. “È così bello sapere qualcosa in questo mondo. So di essere sicuramente felice”.