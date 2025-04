Fonte: Getty Images Bradley Cooper e Gigi Hadid

Non si mostrano mai insieme ufficialmente, nessuna foto sui social, nessuno scatto sui red carpet. Sarà per via di questo raro ed enorme riserbo che ogni immagine rubata a Gigi Hadid e Bradley Cooper fa immediatamente il giro del mondo, analizzata fin nel minimo dettaglio da fan ed esperti di gossip. E, in effetti, le ultime foto che mostrano la coppia di bellissimi mano nella mano a New York nascondono un dettaglio che potrebbe far sperare in un imminente matrimonio.

L’anello al dito di Gigi Hadid

Venerdì 25 aprile, mentre in Italia celebravamo l’ottantesimo Anniversario della Liberazione, Gigi Hadid festeggiava i propri 30 anni. Un compleanno importante, che la top model ha scelto però di celebrare in piccolo. Una tranquilla cena in famiglia – ma nel lussuoso ristorante La Chalet di New York City – in compagnia della sorella Bella, mamma Yolanda e papà Mohamed. Presente anche l’amica più cara, la famosissima Anne Hathaway, arrivata dritta dall’Italia dove, assieme a Matt Damon e Robert Pattinson sta girando il colossal l’Odissea di Christopher Nolan.

Non mancava, naturalmente, il fidanzato, il divo con vent’anni di fascino ed esperienza in più sulle spalle, Bradley Cooper. I piccioncini sono arrivati al locale mano nella mano, Gigi glamour come sempre con un bustino bianco e un paio di pantaloni in pelle; lui con un bomber e i capelli arruffati, ma è bello lo stesso gliela perdoniamo. Ad attirare l’attenzione, però, più che i vestiti sono stati gli accessori, in particolare un nuovo anello che la modella sfoggiava all’anulare sinistro.

Fonte: Getty Images

Si tratta di un gioiello all’apparenza molto prezioso in quel punto in cui, di solito, le fidanzate indossano il pegno d’amore ricevuto in dono dall’amato, promessa di un imminente matrimonio. Che sia così anche per Gigi? Di nozze tra lei e Bradley, d’altronde, si parla già tempo. Pare, aveva rivelato una fonte a lui vicino al Daily Mail, che l’attore aveva già “deciso di chiedere a Gigi di sposarlo. Hanno discusso di famiglia e matrimonio all’inizio della loro relazione, è solo questione di tempo”. Non resta dunque che attendere. Di certo, il diamante è un indizio e i festeggiamenti per il 30esimo compleanno potrebbero essere stata l’occasione perfetta per far fare a questo amore il salto di qualità.

La storia con Bradley Cooper sempre più seria

L’amore tra Bradley Cooper e Gigi Hadid è scoccato nel 2023, con un incontro molto poco glamour. I due sono stati presentati da un amico in comune, in occasione del compleanno di un bimbo, amichetto di entrambi i loro figli. Gigi è infatti mamma di Khai, 4 anni, nata dalla precedente relazione con l’attore Zayn Malik. Cooper è padre di Lea, che di anni ne ha 8 e la cui mamma è la top model Irina Shayk.

Da quella festicciola i due, nonostante i numerosi impegni lavorativi che li costringono a viaggiare spesso e lontano e i doveri da genitori, non si sono più lasciati. Senza tuttavia far trapelare mai nulla della loro relazione. Soltanto in un’intervista, rilasciata a Vogue America, la modella ha rivelato qualcosa della loro intimità. “Sento che mi dà molto, – ha detto parlando del fidanzato (forse futuro marito?) – incoraggiamento e, semplicemente, fiducia. Le persone che ammiri che ti incoraggiano possono creare molta fiducia in te stesso”. La neo 30enne Gigi affermò di sentirsi “davvero fortunata” in questa relazione “molto romantica e felice”. E chissà che non ci regalino il matrimonio più chic del decennio.