Kristen Stewart cambia look, i nuovi capelli bicolor conquistano il red carpet

Kristen Stewart è la protagonista di "Love Me", la storia d'amore post-apocalittica frutto della mente geniale dei fratelli Zuchero: ecco come l'attrice ha saputo distinguersi alla première di Los Angeles

Fonte: IPA Kristen Stewart

Sui “colpi di testa” di Kristen Stewart si potrebbe scrivere un romanzo, ed uno bello lungo, per giunta. L’ultimo cambio d’immagine della nostra eterna Bella Swan ha coinciso con il suo attesissimo ritorno sul red carpet, dopo quello che è parso un infinito periodo di pausa dai riflettori. La ragione? L’attrice si sarebbe dedicata anima e corpo alle riprese del suo ultimo film, Love Me – storia d’amore post-apocalittica in cui veste i panni della protagonista insieme a Steven Yeun – e si dà il caso che ne sia appena andata in scena la prima presso il DGA Theater Complex, nella Città degli Angeli. Nessuna occasione sarebbe stata migliore di questa, siamo tutti d’accordo su ciò, per dare sfoggio di un hairlook nuovo di zecca. Cosa si è inventata questa volta? Vediamolo.

I nuovi capelli di Kristen Stewart alla première di “Love Me”

Per una tappa tanto importante della sua carriera cinematografica, Kristen Stewart ha saggiamente scelto di esordire con una clamorosa metamorfosi d’immagine. Una mossa decisamente nel suo stile, vien da dire: per presentare il nuovo film l’artista ha rivoluzionato la propria acconciatura scambiando il proprio naturale castano scuro – abbracciato negli ultimi tempi – con un biondo chiarissimo.

Il tocco di stravaganza a ravvivare un look altrimenti per lei fin troppo sobrio? Le punte a contrasto tinte di rosso rame. Nella furba ottica di rendere il tutto più portabile e sostenibile nel tempo, poi, le radici sono state mantenute più scure. A presentare la nuovissima colorazione era una piega sleek, con onde appena accennate dall’apparenza disordinata ad arte.

Inutile dire come il cambio look sia stato degnamente accompagnato da una notevole mise: Kristen Stewart ha riposto, a ragione, tutta la sua fiducia in Chanel, di cui è brand ambassador, selezionando uno splendido quanto sensuale completo con pantaloni in tweed nero, dalla trama geometrica ton sur ton e cuciture bianche a contrasto.

Fonte: IPA

A renderlo ancor più particolare era il tessuto semitrasparente, a lasciar vedere attraverso. A chiudere il tutto ci hanno pensato dei tacchi alti ed un make-up con focus sullo sguardo. Insomma, sul suo primo red carpet del 2025 la star ha saputo senza dubbio farsi notare.

Di cosa parla “Love Me”, la storia d’amore post-apocalittica con Kristen Stewart e Steven Yeun

Kristen Stewart e Steven Yeun interpretano i due protagonisti di Love Me, pellicola scritta e diretta da Sam e Andy Zuchero al loro esordio alla regia, un singolare e suggestivo film animato sul mistero della vita e la forza dell’amore. Curiosi? L’appuntamento con il grande schermo è fissato il prossimo 31 gennaio.

La bizzarra trama trova la sua ambientazione tempo dopo l’estinzione dell’umanità: una boa (Kristen Stewart) ed un satellite (Steven Yeun) ereditano la Terra e, tramite internet come sola guida, traendo ispirazione da una coppia che è solita condividere su YouTube filmati e vlog in merito alla propria vita quotidiana e l’evolversi della loro relazione, apprendono poco a poco cosa significhi essere vivi e innamorati. L’insolita storia narrata vuole esplorare i temi dell’intelligenza artificiale e dell’identità, raccontati attraverso un processo di connessione e trasformazione.