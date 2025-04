Kristen Stewart, la fidanzata Dylan Meyer le dedica parole dolcissime e pubblica foto inedite

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Kristen Stewart e Dylan Meyer

Per il suo compleanno, Kristen Stewart ha ricevuto una dedica speciale. Niente tappeti rossi né annunci clamorosi, ma parole intime e sincere, che arrivano dritte al cuore. A scriverle è la persona che le sta accanto da anni, con cui condivide sogni, gatti e un futuro da costruire giorno dopo giorno.

Kristen Stewart, la dolce dedica della fidanzata

Kristen Stewart ha compiuto 35 anni e, come ogni diva che si rispetti, ha ricevuto un omaggio speciale. Ma niente red carpet o dichiarazioni patinate: la sorpresa più tenera è arrivata direttamente da Dylan Meyer, la fidanzata (e promessa sposa) dell’attrice, che ha scelto Instagram per celebrare l’amore con parole dolcissime e foto mai viste prima.

Un carosello di istantanee intime, semplici, vere. E in mezzo a tutto questo, un messaggio che racconta la complicità tra due donne che si amano profondamente: “Buon compleanno alla mia persona preferita con cui fare tutto. E anche niente”.

Dylan Meyer, sceneggiatrice brillante e riservata, ha scelto l’understatement: una galleria fotografica spontanea, senza filtri e senza effetti. Kristen Stewart è ritratta in una dimensione privata, lontana anni luce dalle luci dei riflettori: mentre coccola un gattone bianco dal pelo soffice, oppure abbracciata a Dylan, immersa in giornate pigre che sanno di casa e di amore quotidiano.

Niente pose studiate, nessun outfit da red carpet (anche se Kristen, con il suo solito mix tra tomboy chic e effortless cool, riesce a essere magnetica anche in t-shirt e capelli spettinati). In uno scatto, la si vede indossare un maglione oversize grigio, calzettoni a righe e una di quelle espressioni che raccontano tutto: vulnerabilità, serenità, amore.

Il post ha scaldato il cuore dei fan. Non solo per la rara finestra sulla quotidianità di Kristen Stewart, ma per la forza discreta con cui questa coppia racconta il proprio amore. Un amore che va avanti dal 2019, nato non sul set – anche se lì si sono conosciute per la prima volta, otto anni fa – ma durante una festa di compleanno, in modo del tutto casuale. “Dove sei stata finora?”, si sarebbe detta Kristen quella sera. E da lì, la scintilla è diventata fuoco.

Una proposta inaspettata e l’amore che cresce

Nel novembre 2021, Kristen Stewart ha rivelato che lei e Dylan si sarebbero sposate. Ma a sorprenderla con la proposta non è stata lei – nonostante avesse più volte espresso il desiderio di farlo – bensì proprio Dylan, che “ha preso una ciotola e l’ha fatto”. “È stato f–––-ing adorabile”, ha raccontato Kristen con quella sua schiettezza disarmante.

In un’intervista con Howard Stern, l’attrice aveva confessato che, tra due donne, “non è scontato chi faccia la proposta”, e che i ruoli tradizionali non avevano alcun significato per loro. E così, rompendo ogni schema, è stata Dylan a prendere l’iniziativa, con un gesto semplice e dolce.

L’annuncio delle nozze non è stato seguito da frenetici preparativi o da dettagli da copertina. Al contrario, le due hanno scelto un approccio rilassato, che rispecchia perfettamente il loro modo di vivere l’amore: “Siamo persone molto casual”, ha detto Kristen nel podcast Not Skinny But Not Fat.

“Abbiamo un’idea molto approssimativa della data. Penso che ci sposeremo con una cerimonia intima… Sorprenderemo un po’ tutti”. E ancora, in un’intervista con Stephen Colbert nel 2022, aveva confidato che sarebbe potuta essere “una di quelle che si sposano all’improvviso, nel weekend, e poi festeggiano con un grande party”. Nessuna fretta, nessun obbligo, solo un grande sì vissuto con naturalezza.