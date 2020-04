Antonella Elia ricorda Raimondo Vianello: “Mi ha insegnato molto”

editato in: da

Antonella Elia ricorda Raimondo Vianello e il loro legame speciale a dieci anni dalla scomparsa del grande showman. Attore, sceneggiatore, autore, conduttore brillante marito della grande Sandra Mondaini, Vianello ha segnato per sempre la storia della tv italiana e ha conquistato il cuore di milioni di fan che, ancora oggi, non lo dimenticano.

Il 15 aprile di 10 anni fa, Raimondo ci lasciava, lasciando un vuoto enorme non solo nel pubblico, ma anche nei colleghi che avevano avuto la fortuna di lavorare con lui. Fra loro Antonella Elia, che ha conosciuto molto bene Vianello, collaborando con il conduttore a Pressing, programma di approfondimento sportivo in onda su Italia Uno. Tre anni intensi, dal 1993 al 1996, durante i quali ha conosciuto il vero Raimondo con cui, come rivela oggi, aveva creato un rapporto splendido.

A dieci anni dalla morte del gentleman della tv, Antonella Elia ha condiviso uno scatto in bianco e nero che la ritrae con Vianello. Sulla foto in bianco e nero, in cui i due sorridono, si legge la scritta: “Ad Antonella, indimenticabile collega e amica”. La soubrette, reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip, ha commentato: “Ci sono persone che passano attraverso la tua vita come meteore, abbagliano per un attimo e poi scompaiono senza lasciare traccia del loro passaggio e persone che la incidono, la scuotono e la trasformano per sempre e anche quando non ci sono più, rimane una presenza indelebile, come se non fossero mai andate via”.

“Raimondo – ha scritto la Elia -, ho fatto un pezzo importante della mia strada insieme a te che mi hai guidata e insegnato molto di quello che so. Oggi sono 10 anni che te ne sei andato ma per me è come se tu fossi ancora accanto a me con la tua ironia unica e i tuoi insegnamenti sinceri. Grazie di tutto”. Una dedica bellissima che arriva dopo alcune riflessioni amare fatte dalla conduttrice che, terminato il GF Vip, si era sfogata sulle pagine di Chi. “Penso che questa sia la fine della mia carriera – ha svelato -, perché mi sono esposta con le mie miserie e le mie bassezze”.