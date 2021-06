Isola, Beatrice Marchetti delusa: “Credevo di vincere”

editato in: da

Isola 2021, Beatrice Marchetti è una Venere col costume di foglie

Beatrice Marchetti si sfoga e racconta la sua delusione per non aver vinto l’Isola dei Famosi. La modella, che aveva trascorso settimane in completa solitudine, sperava di trionfare nella puntata finale, ma le cose sono andate diversamente. Ad aggiudicarsi la vittoria infatti è stato Awed, con grande disappunto della top model che non ha nascosto il suo pensiero in una lunga intervista a SuperGuidaTv.

“Ho deciso di mettermi in gioco per far capire chi sono realmente – ha confessato -. Volevo farmi conoscere al pubblico. Questa esperienza mi ha regalato una grande forza e grinta. Ho scoperto quali sono i miei limiti e sono riuscita a superarli”. Le settimane trascorse in solitudine a Playa Imboscatissima hanno mostrato una Beatrice Marchetti diversa. Una ragazza forte, determinata e pronta a mettersi in gioco, vivendo appieno l’esperienza dell’Isola dei Famosi.

“È stato anche un riscatto nei confronti di quelle persone che credono che le modelle riescano a vivere solo della loro immagine – ha confidato -. Prima di partire avevo tanti preconcetti. Non sapevo se sarei riuscita a pescare e a sopravvivere”. Una grande prova per Beatrice che è stata molto apprezzata dal pubblico, così tanto da arrivare in finale. Nell’ultima puntata dell’Isola però a vincere è stato Awed: “Credevo di vincere e sono rimasta delusa per il fatto di non aver conquistato il podio – ha detto -. Sono stata una delle poche persone che ha vissuto una trasformazione. E per me che sono una modella è stato difficile vivere da naufraga”.

Mentre gli altri naufraghi hanno vissuto un’esperienza di gruppo, Beatrice Marchetti è rimasta sola per settimane con la sola compagnia di un diario e dei suoi pensieri. La modella si è procurata da sola il cibo, senza mai lamentarsi, e ha vissuto in pieno contatto con la Natura. “Il percorso in solitaria mi ha premiato perché mi ha permesso di fare uscire le mie sfaccettature – ha spiegato -. Rispetto agli altri che avevano delle mansioni assegnate, io mi sono costruita la mia Isola. Penso che sia uscito fuori il mio spirito grintoso. Stare da sola mi ha aiutato a far uscire fuori il lato migliore di me. Nella vita ho sempre temuto la solitudine e questa esperienza mi ha forgiato anche sotto questo aspetto”.