Isola, Awed a ruota libera: la (sua) verità su Vera Gemma e Valentina Persia

Si è guadagnato la vittoria all’Isola dei Famosi 2021, con un percorso che a tratti ha fatto discutere. Adesso Awed è tornato in Italia e si gode un po’ di meritato relax. Il rientro non è facile dopo un’esperienza tanto faticosa, seppur soddisfacente, e lo youtuber ne ha parlato in un’intervista a Fanpage.it, togliendosi qualche sassolino su alcuni naufraghi.

In particolare si è soffermato sui rapporti con Vera Gemma e Valentina Persia, due concorrenti dell’Isola con le quali almeno inizialmente aveva molto legato. Chi ha seguito il reality condotto da Ilary Blasi ricorda che a far discutere sono stati i presunti “voltafaccia” di Awed che, diciamolo, non gli hanno fatto proprio una bella pubblicità.

Awed nell’intervista ha fatto chiarezza proprio su questo punto, spiegando le ragioni che lo hanno portato a prendere determinate decisioni:

“‘Voltare le spalle’ è esagerato. Trattandosi di un reality show basato anche sulle discussioni, è chiaro che determinate prese di posizione siano giudicate come dei voltafaccia. Le cose accadute durante le prime settimane sull’Isola si allontanavano molto dalla persona che sono per cui non mi sono allontanato da Vera ma dal Simone che era uscito fuori in quella situazione. Sentivo di stare tradendo me stesso perché non sono così. La nomination a Valentina è arrivata durante la finale. Se ci fossero stati 36 concorrenti tra cui scegliere e avessi scelto lei, avrei capito. Ma lì era bianco o nero: dovevo scegliere tra lei e Andrea. L’ultima settimana Valentina si era un po’ allontanata dal gruppo, ormai composto solo da giovani. È come quando vai in vacanza. Se ci sono 4 ragazzi e la madre di uno di loro, la madre si sente fuori dal gruppo. Non era una strategia. Se avessi ragionato in questi termini, avrei messo in nomination Andrea che ritenevo uno dei papabili vincitori dell’Isola.”

Dunque Awed allontana qualsiasi ipotesi sulla sua presunta veste di “stratega”, sottolineando come in un reality del genere sia naturale dover assumere delle posizioni, anche nei confronti di persone con cui si ha un rapporto. E se la decisione di mandare in nomination Valentina Persia è dipesa da un suo allontanamento, per Vera Gemma resta ancora l’incognita di un chiarimento:

“Nonostante gli alti e bassi, Vera è stata una delle prime a scrivermi dopo la vittoria. Non sono ancora riuscito a risponderle, ho ancora troppi messaggi. Ma sarà una delle prime che chiamerò perché ho davvero voglia di parlare con lei.”

Durante l’Isola dei Famosi 2021, Vera Gemma era stata inviata da Ilary in Honduras proprio per parlare con Awed, ma quell’incontro non aveva dato i frutti sperati. Chissà se adesso, fuori dal (difficile) contesto del reality, riusciranno a recuperare la loro amicizia.