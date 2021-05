Temptation Island 2021, Vera Gemma si candida per partecipare con Jeda

editato in: da

Vera Gemma, forza della natura: vita, amori e carriera di una guerriera

Non finisce la corsa al reality di Vera Gemma che, dopo l’Isola, si candida per partecipare a Temptation Island con il fidanzato Jeda. La bella figlia dell’indimenticabile Giuliano torna così alla carica con una richiesta che potrebbe però cadere nel vuoto, dal momento che il cast della prossima stagione del reality targato fascino sarebbe già definito.

Ciononostante, Vera non riesce a precludersi questa possibilità e ci prova lo stesso. Il suo appello potrebbe anche essere accolto dalla redazione per inserirli come coppia di riserva o come protagonisti dell’ultimo minuto. La Gemma, che spera in una chiamata imminente, è già certa del risultato: “Oddio che scene che potremmo fare! Soprattutto io! Ma anche lui è geloso. Sarebbe molto divertente. Ancora non mi hanno chiamata. Dovrebbero sbrigarsi a farlo”.

Del rapporto con Jeda ha anche parlato durante l’intervista che ha concesso a Tommaso Zorzi a Il Punto Z. In particolare, la Gemma è scesa nei dettagli dei loro primi approcci, specificando di non essersi lasciata desiderare troppo e di aver spinto sull’acceleratore perché questa relazione si avviasse il prima possibile.

La differenza d’età che li divide non ha mai compromesso il rapporto, che invece procede per il meglio nonostante il carattere forte di Vera, che si ritrova troppo spesso vittima della gelosia che prova nei confronti del suo compagno.

Jeda, invece, ha saputo ritagliarsi un posto d’onore all’interno dell’Isola dei Famosi – programma al quale la Gemma ha partecipato come concorrente – anche se non ha fatto parte del cast. La sua dolcezza, unita alla sua timidezza, hanno conquistato il pubblico.

A trainare la figura di Jeda è anche Ilary Blasi che – a ogni puntata – gli riserva un momento tutto suo e che presenta personalmente. I due si sono dati anche appuntamento per una cena, scherzosamente, che potrebbero tenere senza i loro compagni di vita.

Tra le protagoniste assolute dell’edizione 2021 dell’Isola, Vera Gemma ha saputo farsi apprezzare per il suo carattere forte ma anche per la sua estrema sensibilità. Queste sue caratteristiche da leader hanno spesso diviso il gruppo, che pur di non affrontarla apertamente decide di metterla spesso in nomination. Dopo qualche settimana trascorsa in Playa Esperanza con Miryea Stabile ed Elisa Isoardi, viene eliminata al televoto dopo il rientro in Playa Reunion.