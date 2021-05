Elenoire Casalegno torna in tv e ruba il posto a Tommaso Zorzi: l’indiscrezione

editato in: da

Elenoire Casalegno: dagli esordi a oggi, carriera e amori

Nuovo progetto televisivo in vista, per la splendida Elenoire Casalegno: la conduttrice dovrebbe essere al timone di una trasmissione che andrà in onda su Italia 1 durante la prossima stagione. Si tratta del programma che, in origine, avrebbe dovuto essere guidato da Tommaso Zorzi.

Ma partiamo dall’inizio: già da qualche settimana si parla di un ruolo sempre più importante per l’ex gieffino, che dopo aver conquistato tutti all’interno della Casa più spiata d’Italia si è ritagliato uno spazio televisivo di discreto successo. È infatti uno degli opinionisti dell’Isola dei Famosi 2021 ed è ospite fisso nello studio del Maurizio Costanzo Show. Inoltre, gli è stata affidata una breve striscia quotidiana su Italia 1, occupata dal suo show intitolato Il punto Z, chiuso di recente (forse a causa di ascolti non troppo soddisfacenti) e trasferitosi in streaming.

Tuttavia, secondo alcune voci il giovane influencer avrebbe dovuto esordire alla conduzione di un nuovo programma di Italia 1, in onda il prossimo autunno. Una novità splendida, che aveva entusiasmato i tantissimi fan di Zorzi. Lui stesso, attualmente impegnato con le dirette dell’Isola, aveva fatto cenno ad un progetto che lo avrebbe presto tenuto occupato, senza però dare altri indizi. E già si parlava di ricambio generazionale in tv, con un sempre maggior numero di giovani alle prese con i ruoli di spicco che finora erano appannaggio delle “vecchie leve”.

A quanto pare, tuttavia, Mediaset avrebbe deciso di fare marcia indietro. L’indiscrezione, arrivata da TvBlog, è immediatamente rimbalzata sul web: sembra infatti che Tommaso Zorzi sia in procinto di essere sostituito dalla bellissima e talentuosa Elenoire Casalegno, pronta a tornare in tv dopo il successo del suo show Vite da copertina. Forse l’emittente ha preferito puntare su un volto noto e molto amato dal pubblico già da tanti anni, piuttosto che su una “new entry” della televisione italiana. La Casalegno, in effetti, ha un curriculum notevole per quel che riguarda il mondo dello spettacolo e, più precisamente, il ruolo di conduttrice.

Sarà dunque lei la padrona di casa del nuovo programma di Italia 1? Ovviamente non ci sono ancora conferme ufficiali, ma pare che Elenoire Casalegno si stia già preparando per il suo ritorno sul piccolo schermo. Non si sa ancora molto dello show che dovrebbe condurre, se non che il numero zero verrà registrato a fine mese – ovvero tra pochissimo. La trasmissione dovrebbe toccare temi di attualità, con inchieste giornalistiche destinate ad un pubblico più giovane e con abbondante uso dei mezzi social. Non mancheranno inoltre molti ospiti, che saranno presenti in studio e in collegamento per dare la loro opinione.