L’Isola dei Famosi 2021 cambia programmazione: quando va in onda

Cambia ancora la programmazione dell’Isola dei Famosi: il reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione degli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi farà a meno di alcuni degli appuntamenti settimanali a cui ci ha abituato in questi mesi.

Salterà infatti l’appuntamento del venerdì sera: il programma infatti non andrà in onda su Canale 5 venerdì 28 maggio per lasciare spazio al finale di serie de Il Segreto. L’ultima puntata della soap opera sarà trasmessa in prima serata e metterà la parola fine alle vicende degli abitanti di Puente Viejo. La storica telenovela, seguitissima dal nostro pubblico, si conclude con un anno di ritardo rispetto alla Spagna, dove il finale è stato trasmesso nel maggio 2020.

L’Isola dei Famosi, quindi, tornerà a fare compagnia ai telespettatori direttamente lunedì 31 maggio. Salterà anche l’appuntamento di venerdì 4 maggio: il programma andrà in onda direttamente lunedì 7 giugno – con una settimana di ritardo rispetto alla data inizialmente prevista – con la proclamazione del vincitore di questa quindicesima edizione.

Proprio riguardo alla finalissima è prevista una grande novità: per la prima volta nella storia della trasmissione il vincitore dell’Isola dei Famosi sarà proclamato in Honduras. Non vedremo infatti come nelle scorse edizioni l’incoronazione del vincitore a Milano – sede dello studio del programma – ma direttamente in collegamento da Cayo Cochinos. Tutto si svolgerà dove ha avuto inizio per rispettare le norme anti Covid ed evitare i quindici giorni di quarantena che non avrebbero permesso la premiazione in diretta dall’Italia.

Sono due i naufraghi che hanno già avuto accesso alla finale grazie al voto del pubblico da casa: il primo è stato Andrea Cerioli, il secondo Ignazio Moser, che grazie al sacrificio fatto in onore dei suoi compagni, si è guadagnato meritatamente un posto nel podio dei vincitori.

L’Isola dei Famosi lascerà spazio ad altri due programmi che animeranno l’estate di Mediaset: Battiti Live, condotto come nelle scorse edizioni dalla spumeggiante Elisabetta Gregoraci, e Temptation Island, che partirà il 30 giugno e avrà al timone Filippo Bisciglia. A settembre invece dovrebbe ripartire il Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini è già al lavoro per selezionare il cast del reality, pronto a regalare grandi emozioni al pubblico.