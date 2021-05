Isola, perché la premiazione del vincitore si svolgerà in Honduras

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

La finale dell’Isola dei Famosi è sempre più vicina: l’ultima puntata di quest’ultima edizione – salvo cambiamenti improvvisi – andrà in onda il prossimo 7 giugno, con una settimana di ritardo rispetto alla data inizialmente prevista. Condotto da Ilary Blasi, con il supporto in studio degli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, il reality show eleggerà il suo vincitore a breve.

Per la prima volta nella storia della trasmissione c’è una novità che riguarda la finale: come anticipato da Tvblog, il vincitore dell’Isola dei Famosi sarà proclamato in Honduras.

Il perché di questa decisione è presto detto: non vedremo infatti come nelle scorse edizioni l’incoronazione del vincitore a Milano – sede dello studio del programma – ma direttamente in collegamento da Cayo Cochinos, lì dove tutto è iniziato.

Questo perché a causa della pandemia per ospitare i naufraghi in studio si sarebbe dovuto attendere un periodo di quarantena di due settimane, che avrebbe reso impossibile una premiazione durante la serata finale del programma. Una scelta obbligata per la produzione, costretta a fare i conti con le norme anti Covid.

Quella del reality show condotto da Ilary Blasi non è stata certo un’edizione facile: tantissimi gli infortuni che hanno costretto tanti dei concorrenti a ritirarsi, senza considerare le privazioni e le sfide fisiche e mentali a cui si sono sottoposti i naufraghi. Basti pensare all’eccessivo dimagrimento di Awed, a causa del quale la produzione ha deciso di aumentare le razioni quotidiane di cibo. Se in tanti hanno mostrato grande determinazione durante l’avventura sull’Isola, c’è chi, come Andrea Cerioli, ha manifestato il desiderio di abbandonare il gioco proprio per la fame.

Fino a qualche settimana fa era previsto che puntata conclusiva andasse in onda il 31 maggio, ma la rete aveva valutato l’ipotesi di allungare il programma di qualche settimana, aggiungendo al cast già nutrito dei naufraghi nuovi elementi per aggiungere un po’ di pepe alle dinamiche tra i concorrenti.

Si direbbe che la strategia ha funzionato: i naufraghi, già provati dai crampo allo stomaco e dalle sfide sempre più ardue, si sono ritrovati a fare i conti con nuovi “nemici”, pronti a tutto pur di vincere. Adesso non ci resta che attendere la finale: chi sarà a guadagnare il trofeo di questa edizione?