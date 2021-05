Isola: Akash furioso dopo la lite con Ilary attacca Cerioli

editato in: da

Akash Kumar dopo la lite con Ilary Blasi all’Isola dei Famosi attacca Andrea Cerioli. Nell’ultima puntata dello show il modello è stato al centro di diversi scontri, il primo con la conduttrice, che ha ironizzato sul fatto che avesse annunciato solo poche ore prima la volontà di non prendere più parte alla trasmissione.

Lo scambio di battute, arrivato proprio all’inizio della puntata, è terminato con Ilary che ha chiesto ad Akash di rimanere. Poco dopo però il modello ed ex naufrago è intervenuto in un’altra discussione. Tutto è iniziato quando Andrea Cerioli, provato dalla fame e decisamente stanco, ha paragonato Isolde Kostner a un vaso poiché non proverebbe empatia per nessuno.

“Se Isolde è un vaso, Andrea è un water. Brontola sempre”, ha replicato Brando Giorgi, inserendosi nella conversazione con una battuta. Andrea ha quindi replicato: “Brando tu sei un leone solo in studio? Fai il fenomeno, te ne sei tornato a casa. Si sta bene seduti lì? Brando fai più bella figura a stare zitto credimi”. A quel punto Akash è intervenuto, sgridando Cerioli per aver attaccato una persona che ha lasciato l’Isola dei Famosi a causa di un problema di salute. “Andrea, io e te ci conosciamo da anni – ha esordito -, però ti volevo dire una cosa. Non aggredire una persona che è venuta fuori per la salute”. L’ex tronista non l’ha presa bene: “Ma chi è? Akash? Ci siamo visti due volte”, ha smentito creando grande imbarazzo in studio.

Terminata la puntata su Instagram, Akash Kumar si è sfogato ribadendo la volontà di tornare al mondo della moda, abbandonando quello della tv. “GF, tronisti, devono fare questo perché nella moda sarebbero il nulla – ha scritto nelle Stories -. Cetriolo porta rispetto a Brando Giorgi che ha una carriera che tu la puoi sognare. Forse perché ti lamenti troppo. Sono tutti modelli. Nemmeno nella pubblicità della Upim li ho visti. E poi fanno i tronisti e si credono fenomeni”. Infine ha lasciato intendere che non sarà più nello studio dell’Isola dei Famosi: “Trash e la moda sono due mondi diversi. Torno nel mio mondo. Vorrei vedere Andrea Cerioli, a parte il Grande Fratello e il trono, cosa hai fatto? Chiedi a Ignazio Moser la mia carriera”.