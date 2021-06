Giulia Abbiati fa chiarezza su Awed: “Solo una breve frequentazione”

editato in: da

Isola dei Famosi, salviamo il soldato Awed (diamogli una carbonara)

Giulia Abbiati non era un nome conosciuto fino a poche ore fa, eppure questa giovane e bellissima ragazza è balzata agli onori della cronaca per via di una presunta relazione con Awed. Il settimanale Chi, infatti, ha pubblicato un articolo in cui si affermava che Giulia avesse addirittura il cuore spezzato dopo essere stata lasciata dallo youtuber, al secolo Simone Paciello, poco prima di partire per l’Honduras, come concorrente dell’Isola dei Famosi 2021.

La figlia ventunenne dell’ex portiere del Milan, Christian Abbiati, ha smentito tutto. Dopo il rincorrersi di queste voci, che l’hanno ritratta di fatto come una povera donzella abbandonata dal fidanzato, Giulia ha pubblicato delle stories su Instagram, in cui dice chiaro e tondo come stanno le cose:

“Non ho mai messo in mostra la nostra breve frequentazione, non mi appartiene. Stamattina però mi sono svegliata come ‘ex fidanzata di Awed con il cuore spezzato’ ed è molto ironico dato che entrambi sappiamo che di cuori infranti non ce ne sono stati, anzi. È inoltre surreale che mio padre, uomo che ha costruito una carriera intera nell’ombra della sua riservatezza, si trovi inserito in questo patetico gossip di sua figlia con un ragazzo a lui nemmeno mai presentato! Capisco che tutto ciò fa gioco, ma non pensavo si potesse arrivare davvero a tanto. Ah, cosa più importante. Vi rassereno sul mio cuore che, oltre a essere intatto, è anche pienamente occupato.”

Giulia Abbiati ha ammesso che con Awed, tornato in Italia dopo un rocambolesco viaggio da vincitore dell’Isola dei Famosi 2021, c’è stata in passato una frequentazione, niente di più. Nessun dettaglio da svelare, nessun gossip e soprattutto nessuna rottura che l’ha lasciata con il cuore spezzato. La splendida ragazza ha, inoltre, aggiunto che già da tempo è felicemente fidanzata.

Quanto ad Awed, il vincitore dell’Isola non si è espresso al riguardo. Soltanto da poco ha pubblicato il primo video su Instagram di ritorno dall’Honduras in cui esprime tutta la sua emozione per l’avventura che ha appena concluso, dichiarandosi piuttosto frastornato e ringraziando il pubblico e i follower che non hanno mai smesso di sostenerlo e fargli sentire tutto il loro affetto.