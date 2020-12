Sanremo Giovani, Amadeus annuncia l’esclusione di Morgan dalla giuria

editato in: da

La finale di Sanremo Giovani si è aperta con una notizia che era già nell’aria da qualche ora: Amadeus ha infatti letto in diretta tv un comunicato ufficiale riguardante Morgan, uno dei membri della giuria della kermesse, annunciandone l’esclusione.

L’artista milanese, ex leader dei Bluvertigo, ha partecipato quest’anno alle selezioni delle Nuove Proposte che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2021, nella seconda edizione condotta da Amadeus. Accanto a Luca Barbarossa, Beatrice Venezi e Piero Pelù, grandi esponenti della musica italiana, Morgan ha contribuito a selezionare i giovani talenti che si sono esibiti nel corso delle cinque serate di AmaSanremo, sino ad arrivare a formare il cast della puntata finale – intitolata Sanremo Giovani e andata in onda giovedì 17 dicembre in prima serata su Rai1.

Morgan avrebbe dovuto presenziare anche a questo importante appuntamento (durante il quale, tra l’altro, sono stati annunciati i nomi dei 26 Big in gara al Festival del prossimo anno), ma già poche ore prima della diretta hanno iniziato a circolare voci sulla sua presunta esclusione. Le indiscrezioni hanno trovato conferma grazie a un comunicato ufficiale diffuso dai vertici Rai, che Amadeus ha poi letto in apertura di puntata, dopo aver presentato gli altri giurati.

“In seguito al comportamento inaccettabile di Marco Castoldi, in arte Morgan, espresso con dichiarazioni offensive pubbliche e private, il sottoscritto in qualità di direttore artistico e l’organizzazione del Festival con una decisione molto sofferta hanno disposto l’esclusione dell’artista dalla giuria televisiva di Sanremo Giovani, tutto ciò al fine di salvaguardare la sostanziale correttezza della gara propedeutica alla selezione degli artisti delle nuove proposte di Sanremo 2021. In base al regolamento le votazioni saranno da ritenersi comunque valide in quanto rimodulate su 3 invece che su 4 giurati” – si apprende dalla nota dell’emittente.

Nel corso della serata, sono stati valutati i 10 finalisti che hanno conquistato i giudici durante le precedenti puntate di AmaSanremo: Le Larve, Greta Zuccoli, Merlot, I Desideri, Wrongonyou, Avincola, Hu, Davide Shorty, Gaudiano e i Folcast si sono sfidati per ottenere un posto tra le Nuove Proposte che saliranno sull’agognato palco dell’Ariston.

L’esclusione di Morgan dalla giuria di Sanremo Giovani segue di un paio di giorni un’altra notizia riguardante il cantante milanese. Per lui non ci sarà infatti la possibilità di partecipare al Festival del 2021, dal momento che la commissione non ha accettato la sua canzone.