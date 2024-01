Angelina Mango e il fidanzato si sono lasciati ma “fingono per il pubblico”

Fonte: Getty Images Angelina Mango

Angelina Mango sarebbe tornata single. Sarebbe infatti giunta al capolinea la storia d’amore, che andava avanti da qualche tempo, con Antonio Cirigliano. I due, però, non avrebbero ancora ufficializzato la rottura per il pubblico, perché “si tratta di un momento delicato e importante della carriera della figlia di Mango“. L’indiscrezione trapela a pochi giorni dalla prima avventura dell’ex allieva di Amici al Festival di Sanremo, dove è in gara con la canzone La noia (scritta in collaborazione con Madame) e dove è tra le grandi favorite di questa edizione.

Angelina Mango si è lasciata con il fidanzato?

A svelare che Angelina Mango e Antonio Cirigliano si sarebbero lasciati è stata sui social network l’esperta di gossip Deianira Marzano. Lo scoop è stato poi confermato in diretta tv dal giornalista di cronaca rosa Santo Pirrotta a Citofonare Rai2, il programma di Simona Ventura. Successivamente la Marzano ha aggiunto un tassello importante sull’addio: pare che Angelina e Antonio abbiano deciso di rimandare a data da destinarsi l’annuncio ufficiale.

Deianira Marzano ha pubblicato nelle sue storie Instagram un messaggio ricevuto da una persona che è molto vicina alla figlia di Mango e Laura Valente: “Su Angelina Mango ed il fidanzato posso confermare che stanno ancora fingendo per il pubblico e perché si tratta di un momento delicato e importante della carriera e ci tengono molto al lavoro e all’immagine, ma tra loro non c’è più niente ormai da tempo. Quando saranno pronti e potranno lo renderanno pubblico però nell’ambiente un po’ si sa e si intuisce anche…”.

Entrambi sono parecchio riservati: sporadiche le foto di coppia sui social network e nessuna reazione in merito agli ultimi pettegolezzi. A pochi giorni dall’avventura sanremese, Angelina Mango si è detta “serena e carica” e pronta per questa nuova quanto importante avventura professionale. Sul palco dell’Ariston vuole portare un messaggio di libertà, non solo con la sua musica ma anche con i look che sfoggerà durante le cinque serate di Sanremo.

Chi è Antonio Cirigliano (l’ex?) fidanzato di Angelina Mango

Antonio Cirigliano ha 24 anni, due in più di Angelina Mango, ed è un chitarrista di Potenza. Il musicista ha accompagnato la cantante nei suoi primi passi nel mondo della musica. Insieme hanno partecipato a vari festival e competizioni musicali. Lo scorso primo maggio hanno condiviso l’esperienza sul palco del Concertone. Durante la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi Angelina ha confermato la relazione senza però svelare troppi dettagli a riguardo: la Mango preferisce raccontarsi attraverso i suoi testi, sempre più amati dal pubblico italiano.

“È la persona che più mi sostiene e con la quale condivido più cose sia a livello lavorativo sia a livello personale. Stare lontani è difficile, però comunicare attraverso la musica è quello facciamo da sempre e lo abbiamo fatto anche in questi mesi. Mi dà tranquillità”, ha ammesso Angelina Mango in un’intervista a Io Donna a proposito del legame con il fidanzato. I due sono stati a lungo amici e colleghi prima di cominciare un rapporto d’amore, durato un paio d’anni.