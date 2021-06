editato in: da

Si chiama Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, la principessa (bellissima) che ama le moto e ha compiuto da poco diciotto anni. Cugina di re Felipe e dell’Infante di Spagna, biondissima e ribelle, è già una star su Instagram e ha le idee molto chiare riguardo il suo futuro.

Maria Carolina è l’erede del casato olandese di Orange-Nassau e si fregia del titolo di Duchessa di Calabria e di Palermo. Classe 2003, è nata a Roma e assomiglia molto a sua madre, Camilla Cruciani. Parla e scrive correttamente in ben sei lingue, fra cui il russo, il portoghese e il francese, dividendosi fra la Capitale, Montecarlo e Parigi. Fra le sue migliori amiche ci sono tante principesse, fra cui Elisabeth del Belgio e Alexandra di Hannover, figlia di Carolina di Monaco.

Determinata e decisa a farsi valere, Maria Carolina dopo il diploma ha scelto di iscriversi ad Harvard. Presso la famosa e illustre università segue un corso in Scienze Sociali, Marketing e Management, inoltre è iscritta all’Università di Montecarlo, dove studia Fashion and Luxury Studies. In occasione del suo compleanno si è concessa un viaggio in Francia, nelle tenute di famiglia, e ha ricevuto come regalo una moto. A raccontarlo è stata lei stessa su un profilo Instagram in cui condivide spesso scatti privati. “Chi ha detto che i diamanti sono i migliori amici delle donne?”, ha scritto postando una foto in cui è in sella a una moto.

Animo ribelle e bellezza, Maria Carolina però non dimentica i suoi doveri di reale, come ha raccontato lei stessa in un’intervista al Corriere della Sera. “Da quando mio padre, Carlo di Borbone delle Due Sicilie, in qualità di Capo della Casa Reale ha cambiato la legge di successione al trono abolendo la legge Salica che lo precludeva alle donne, tutto mi è diventato ancora più chiaro… e lo so papà è stato anche criticato per questo, ma perché no? In una società sempre più ispirata all’eguaglianza sarebbe ingiusto precludere la guida del casato alle donne”.

E se Meghan Markle, dopo aver conosciuto le limitazioni che impone la vita reale, ha deciso di lasciare, Maria Carolina ha un altro pensiero al riguardo. “Intanto c’è la gratificazione di vedere che il nome aiuta portare avanti anche progetti utili alla società – ha confidato -. Con mia sorella stiamo pensando a una nostra fondazione per la protezione degli animali o insomma ci interessano molto i temi della sostenibilità, della protezione delle specie in via di estinzione, della biodiversità degli oceani: un titolo, una corona, possono aiutare a far conoscere tematiche sociali, possiamo essere d’esempio per altri coetanei”.