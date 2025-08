Maria Carolina e Maria Chiara di Borbone a Saint Tropez in corto e trasparenze: il dettaglio (esagerato)

IPA Maria Carolina e Maria Chiara di Borbone

Segni particolari: belle, bionde e dal sangue blu. Stiamo parlando di due giovani rappresentati delle casate reali europee, ovvero Maria Carolina e Maria Chiara di Borbone, figlie di Carlo di Borbone e di Camilla Crociani. Le due rampolle sono davvero inseparabili e non è raro vederle insieme, eleganti e sorridenti, negli eventi ufficiali così come in quelli più glamour dove sanno sempre farsi notare con i loro look impeccabili.

Questa volta le due principesse sono state avvistate nella splendida cornice di Saint Tropez, dove si recano spesso per trascorrere le vacanze in compagnia dei genitori coronati, e ad attirare l’attenzione dei fotografi sono stati gli outfit scelti, soprattutto il dettaglio esagerato sfoggiato da Maria Carolina che non è di certo passato inosservato.

Maria Carolina e Maria Chiara di Borbone, look catch-eye a Saint Tropez

Impossibile non notarle, soprattutto quando sono insieme come spesso accade: Maria Carolina e Maria Chiara di Borbone delle Due Sicilie, figlie di Carlo di Borbone, Duca di Castro, di Camilla Crociani, sono una vera e propria calamita per il gossip, almeno da quando hanno iniziato a circolare voci che la più piccola delle due, Maria Chiara, classe 2003, potesse essere la nuova fiamma di un’altra famosa testa coronata, ovvero Christian di Danimarca, figlio del Principe Frederik e di Mary, nonché futuro re del paese scandinavo.

Il gossip si era poi sciolto come neve al sole quando si era scoperto che in realtà Maria Chiara, nonostante un caffè molto chiacchierato insieme al Principe Christian addirittura in famiglia, si era in realtà rivelata single. Anzi, la giovane di sangue blu, sempre molto attiva sui social, lo scorso 14 febbraio aveva pubblicato una foto in cui abbracciava un enorme mazzo di rose rosse senza però dichiarare chi fosse il romantico mittente, lasciando tutti nella curiosità.

Il gossip con l’erede al trono di Danimarca però era bastato per accendere i riflettori sulle due rampolle reali le quali, nel frattempo, hanno iniziato a farsi notare per la loro bellezza e i look sempre ricercati. Sbarcate a Saint Tropez insieme alla famiglia hanno subito stupito tutti sfoggiando due outfit decisamente particolari.

IPA

Maria Carolina ha scelto uno svolazzante mullet dress molto corto sul davanti e lungo sul retro, in una bellissima tonalità di azzurro e con una romantica stampa floreale dal sapore vintage. A completare l’audace look, che lasciava le spalle completamente scoperte, una calzatura dal dettaglio davvero esagerato: un sandalo mules con tacco scultura dorato dal design originale e inaspettato.

IPA

Maria Chiara invece ha optato per un lungo abito in crochet dal sapore retrò bianco latte, i cui trafori lasciano intravedere la silhuette perfetta della principessa. Due look che hanno raccolto consensi e hanno rafforzato ancora una volta la nomina di royal influencer che si sono ormai guardagnate le due sorelle.

IPA

Maria Carolina e Maria Chiara di Borbone, chi sono e cosa fanno

La Casa dei Borbone-Due Sicilie di cui fanno parte le due giovani Maria Carolina e Maria Chiara, è un ramo cadetto della famiglia reale spagnola, erede della storica dinastia dei Capetingi, che governò l’Italia Meridionale dal 1734 al 1861. Oggi il capo della casata è il principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro: in altre parole, sarebbe lui il re se il regno delle Due Sicilie fosse ancora realtà.

Insieme alla moglie e alle due figlie, il principe Carlo divide la propria vita tra Monaco, Parigi e Roma, impegnandosi in iniziative benefiche e partecipando agli ambienti più esclusivi dell’aristocrazia europea. Maria Carolina e Maria Chiara però non disdegnano mete glamour come Saint Tropez per le loro vacanze, nè tantomeno red carpet celebri come quello del Festival di Cannes dove sono state avvistate con abiti davvero principeschi.

Ad oggi comunque sia Maria Chiara che Maria Carolina si dichiarano socialité, influencer e modelle e su Instagram contano migliaia di followers, ma sono anche attivamente impegnate in attività benefiche, di rappresentanza e di sostegno a progetti legati alla loro famiglia e ad altre istituzioni.