Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Filippo Bisciglia

Anche per questa stagione il viaggio nei sentimenti di Temptation Island sta per volgere al termine ma, prima dell’ultima puntata, il reality è pronto a regalare un’altra serata ricca di emozioni, confronti e decisioni che potrebbero cambiare per sempre il destino delle coppie rimaste.

La puntata in onda martedì 28 luglio su Canale 5 infatti, promette sviluppi inattesi e momenti ad alta tensione tra falò di confronto, lacrime e nuove complicità che rischiano di mettere definitivamente in crisi relazioni già profondamente segnate. Ma ecco cosa accadrà.

Temptation Island, le anticipazioni del 28 luglio

Torna questa sera su Canale5 Temptation Island, uno degli appuntamenti televisivi dell’estate tra i più attesi e amati: come sempre al timone del reality dedicato ai sentimenti c’è la presenza familiare e rassicurante di Filippo Bisciglia che, ormai da anni, rappresenta un vero e proprio caposaldo del programma.

E se la puntata di lunedì 27 luglio ha riservato ai fan del programma non poche lacrime di commozione per alcuni epiloghi piuttosto inaspettati, questa sera il viaggio nei sentimenti promette di non essere da meno.

Uno dei momenti più attesi riguarda senza dubbio la coppia formata da Sabrina e Giovanni: dopo settimane di incomprensioni e continui colpi di scena, la situazione tra i due sembra essere arrivata ad un punto di non ritorno. A far precipitare gli eventi è stato il bacio che Sabrina si è scambiata con il tentatore Lory, immagini che hanno profondamente ferito Giovanni e lo hanno convinto a chiedere, per la terza volta, un falò di confronto anticipato.

Questa volta, però, il ragazzo appare deciso a non fare passi indietro: dopo due rifiuti consecutivi da parte della fidanzata, ha lanciato un vero e proprio ultimatum e se Sabrina dovesse scegliere ancora di non presentarsi davanti al falò, lui lascerà il programma da solo, chiudendo definitivamente una relazione che dura ormai da sei anni.

Il pubblico aspetta quindi di scoprire quale sarà la decisione della giovane. Accetterà finalmente il confronto oppure preferirà restare nel villaggio, continuando il percorso accanto al tentatore? Una scelta che potrebbe cambiare completamente il finale della loro storia.

Danilo e Francesca sempre più distanti tra loro e vicini ai tentatori

Anche l’altra coppia ancora in gioco, quella formata da Danilo e Francesca, sembra essere sempre più vicina al punto di rottura. Nelle ultime settimane la distanza tra i due è cresciuta giorno dopo giorno e, secondo le anticipazioni, Danilo finirà per avvicinarsi ancora di più alla single Giulia.

Tra confidenze, sorrisi e momenti di forte intimità, il fidanzato arriverà perfino ad ammettere di sentire il bisogno di stare con lei. Un’affermazione destinata a lasciare il segno, soprattutto perché, stando alle indiscrezioni, Danilo raggiungerà la tentatrice anche nella sua camera, lontano dagli occhi delle telecamere.

Nel frattempo Francesca, sempre più delusa dal comportamento del compagno, cercherà conforto nel villaggio delle fidanzate. A starle accanto sarà il tentatore Marco, con il quale il legame appare ogni giorno più intenso. Tra abbracci e parole di sostegno, il loro rapporto potrebbe trasformarsi in qualcosa di più, soprattutto ora che la fiducia nei confronti di Danilo sembra ormai compromessa.

L’ottava puntata si preannuncia quindi decisiva per il futuro delle ultime coppie rimaste. Tra promesse infrante, sentimenti che cambiano e nuove conoscenze che diventano sempre più importanti, il percorso nel villaggio sta arrivando al momento della verità.

Quando va in onda il gran finale di Temptation Island

L’appuntamento con l’ottava puntata di Temptation Island è per martedì 28 luglio su Canale5 in prima serata, dalle 21.20 circa, subito dopo la La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. Ma l’attesa è tutta per il gran finale previsto mercoledì 29 luglio. Ogni puntata del reality show è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e su Witty Tv, dove le puntate rimarranno fruibili anche dopo la messa in onda del programma.