Agisce in modo mirato sulla cellulite e la pelle a buccia d'arancia con un effetto rinfrescante, la crema anticellulite in capsule da avere ora è in sconto

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Un effetto crioterapico in capsule contro la cellulite

Avete mai sentito parlare di crioterapia? Beh, forse questo è il momento di farlo e di provare un prodotto che ve la farà amare, una crema anticellulite in capsule concentrate e crioterapiche, e che porta a un livello superiore la cura della vostra pelle e del vostro corpo.

Un trattamento mirato per combattere la cellulite e la ritenzione idrica, assicurandovi un’azione totale e focalizzata e un risultato come mai avete avuto prima. E tutto grazie alla formulazione di questa crema anticellulite di Collistar, che agisce in modo concentrato e specifico su questi inestetismi, riportando la pelle al suo naturale benessere.

Offerta Collistar Le capsule crioterapiche anticellulite

La crema anticellulite di Collistar che dona freschezza e leggerezza immediata

Un trattamento anticellulite mirato e in capsule, che aiuta a ridurre gli inestetismi della cellulite e le adiposità localizzate migliorando tono e compattezza della pelle, agendo come una seduta di crioterapia in versione mini, e con tutti gli effetti benefici di questa tipologia di trattamento.

La crioterapia, infatti, è un trattamento medico ed estetico, in cui viene sfruttata l’esposizione controllata del corpo a temperature molto rigide (tra i -85°C e i -196°C) per periodi molto brevi. Una tecnica che viene utilizzata per ridurre l’infiammazione del corpo, ma anche per rimuovere lesioni cutanee superficiali, alleviare il dolore muscolare e articolare o velocizzare il recupero fisico. E che è anche un buonissimo rimedio contro la cellulite, che poi una vera e propria infiammazione prima che un inestetismo della pelle.

Gli ingredienti della crema anticellulite di Collistar

La crema anticellulite di Collistar, quindi, sfrutta proprio i principi di questa specifica tipologia di trattamento. Una formulazione realizzata con estratto di bergamotto italiano, che contribuisce a migliorare la tonicità della cute e il suo aspetto generale, rendendola più uniforme e luminosa. Ma che contiene anche un complesso attivo mirato all’interno di ogni capsula, un mix di attivi liporiducenti e vasoprotettori a base di olio di caffè, escina e pepe rosa, che insieme agiscono in modo mirato sulla cellulite e sulla pelle a buccia d’arancia, garantendole una maggiore e visibile tonicità e compattezza.

L’effetto crioterapico

Ma come abbiamo detto questa crema anticellulite applica i principi della crioterapia direttamente a casa vostra, e lo fa grazie alla presenza nella sua formulazione del mentolo, che dona un’immediata freschezza alla cute e che aiuta a donare alle zone trattate una sensazione di leggerezza istantanea, aiutandole a sgonfiarsi. Insomma, un vero alleato per la salute delle gambe e non solo, che agisce in modo concentrato e focalizzato regalandovi una sensazione di benessere diffusa e impagabile.

Offerta Collistar Le capsule crioterapiche anticellulite

Perché provarla ora

Delle capsule che contengono la quantità ottimale di principi attivi, formulate senza acqua né conservanti, per mantenere l’efficacia massima fino al momento dell’utilizzo. Un trattamento dalla texture ricca e voluttuosa, che una volta a contatto con la cute scivola sulla pelle, diventando anche una crema ideale per realizzare un bel massaggio linfodrenante, aumentando l’’efficacia del prodotto e trasformando l’applicazione delle capsule crioterapiche di Collistar in un vero momento di benessere totale.

Un prodotto da provare adesso, approfittando dell’offerta in corso e garantendo alla vostra pelle un aspetto come mai avete avuto prima e come non riuscirete più a fare a meno.

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